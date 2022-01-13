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Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam
Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam
Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim,  8 Temmuz 1974 yılında sarı kırmızılı ekibe attığı ilk imzayı hatırlatarak, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T22:09+0300
2022-01-13T22:09+0300
spor
fatih terim
galatasaray
teknik direktör
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Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşımında bulundu. 1974 yılında Adanademirspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu yıl attığı imzanın görselini paylaşan Fatih Terim, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” dedi.Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adama veda mesajında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer vermişti.
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fatih terim, galatasaray, teknik direktör

Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam

22:09 13.01.2022
© AAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim,  8 Temmuz 1974 yılında sarı kırmızılı ekibe attığı ilk imzayı hatırlatarak, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” paylaşımında bulundu.
Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşımında bulundu. 1974 yılında Adanademirspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu yıl attığı imzanın görselini paylaşan Fatih Terim, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” dedi.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adama veda mesajında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer vermişti.
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