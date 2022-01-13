https://tr.sputniknews.com/20220113/ayrilik-sonrasi-fatih-terimden-ilk-paylasim-galatasaraydaki-ilk-imzam-ve-son-imzam-1052718661.html

Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam

Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 yılında sarı kırmızılı ekibe attığı ilk imzayı hatırlatarak, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T22:09+0300

2022-01-13T22:09+0300

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spor

fatih terim

galatasaray

teknik direktör

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Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşımında bulundu. 1974 yılında Adanademirspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu yıl attığı imzanın görselini paylaşan Fatih Terim, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” dedi.Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adama veda mesajında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer vermişti.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih terim, galatasaray, teknik direktör