Ayrılık sonrası Fatih Terim’den ilk paylaşım: Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam

Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşımında bulundu. 1974 yılında Adanademirspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu yıl attığı imzanın görselini paylaşan Fatih Terim, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” dedi.Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adama veda mesajında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer vermişti.
Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 yılında sarı kırmızılı ekibe attığı ilk imzayı hatırlatarak, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” paylaşımında bulundu.
Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası ilk paylaşımında bulundu. 1974 yılında Adanademirspor’dan Galatasaray’a transfer olduğu yıl attığı imzanın görselini paylaşan Fatih Terim, “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…” dedi.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adama veda mesajında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" ifadelerine yer vermişti.