https://tr.sputniknews.com/20220113/barcelona-resmen-duyurdu-yusuf-demir-ile-yollar-ayrildi-1052706377.html

Barcelona resmen duyurdu: Yusuf Demir ile yollar ayrıldı

Barcelona resmen duyurdu: Yusuf Demir ile yollar ayrıldı

Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien'e geri döndü. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T15:16+0300

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barcelona kulübü

yusuf demir

spor

sözleşme

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Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.NTV'nin Sport'tan aktardığı habere göre, Barça'nın sözleşmeyi uzatmama nedeni Yusuf'un 10 maça çıkması halinde Avusturya ekibinin 10 milyon euroluk satın alma zorunluluğu talep etmesi.Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

https://tr.sputniknews.com/20211014/yusuf-demir-turkiye-formasi-giyme-hakkini-kaybetti-1049823916.html

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barcelona kulübü, yusuf demir, sözleşme