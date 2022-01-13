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BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara ile ilgili açıklamasına gelen tepkilere yanıt: Latife olduğunu söyledim
01:09 13.01.2022 (güncellendi: 01:31 13.01.2022)
© tWİTTER / Anakdogann BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Akdoğan
© tWİTTER / Anakdogann
Cemaat yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümünün ardından başlayan 'cemaat yurtları' tartışmasıyla ilgili BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Akdoğan’ın “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?" sözleri tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine Akdoğan, "Kardeşim ben bunun latife olduğunu söyledim" dedi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın ailesinin zoruyla gittiği cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son vermesiyle birlikte 'cemaat ve tarikat yurtları' tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Eskişehir'de 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Namık Akdoğan konuyla ilgili, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" diye konuştu.
Sözlerinin tepki çekmesinin ardından gazeteci Merve Demir'in paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Akdoğan sözlerinin latife olduğunu söyledi.
Eskişehir'de 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Namık Akdoğan konuyla ilgili, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" diye konuştu.
Sözlerinin tepki çekmesinin ardından gazeteci Merve Demir'in paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Akdoğan sözlerinin latife olduğunu söyledi.
Akdoğan şunları kaydetti:
Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedim mi?
Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedimmi?— AhmetNamıkAKDOĞAN (@Anakdogann) January 12, 2022