https://tr.sputniknews.com/20220113/bbpli-akdoganin-enes-kara-ile-ilgili-tepki-ceken-sozlerine-yanit-verdi-latife-oldugunu-soyledim-1052685468.html

BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara ile ilgili açıklamasına gelen tepkilere yanıt: Latife olduğunu söyledim

BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara ile ilgili açıklamasına gelen tepkilere yanıt: Latife olduğunu söyledim

Cemaat yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümünün ardından başlayan 'cemaat yurtları' tartışmasıyla ilgili BBP Merkez Karar... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T01:09+0300

2022-01-13T01:09+0300

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türkiye

bbp

enes kara

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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın ailesinin zoruyla gittiği cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son vermesiyle birlikte 'cemaat ve tarikat yurtları' tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Eskişehir'de 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Namık Akdoğan konuyla ilgili, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" diye konuştu.Sözlerinin tepki çekmesinin ardından gazeteci Merve Demir'in paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Akdoğan sözlerinin latife olduğunu söyledi.Akdoğan şunları kaydetti:Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedim mi?

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bbp, enes kara