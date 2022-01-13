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Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:35+0300
2022-01-13T11:35+0300
2022-01-13T11:37+0300
türkiye
bülent ersoy
anıtkabir
milli savunma bakanlığı
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Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.
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bülent ersoy, anıtkabir, milli savunma bakanlığı
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı 11:35 13.01.2022 (güncellendi: 11:37 13.01.2022)
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.
Edinilen bilgiye göre,
Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.