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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:09+0300
2022-01-13T20:11+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Benjamin Pinto'ya başsağlığı dileyen Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti

20:09 13.01.2022 (güncellendi: 20:11 13.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Benjamin Pinto'ya başsağlığı dileyen Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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