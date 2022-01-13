Doç. Dr. Şahin: Metaverse'de arsa almak için henüz erken

"Metaverse ile ilgili teknoloji yerleştikten sonra, sattığı arsanın ne kadar arkasında duracak Bu arsalar değerini ne kadar koruyacak Bunlar aslında çok öngörülmesi mümkün olmayan şeyler. O noktada bu tarz alım satımları yapan insanların çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü satın aldığınız bir arsanın, Metaverse oluştuktan sonra sahipsiz kalması da söz konusu olabilir. Bugün siz de isterseniz haritayı açıp, 'Şuradan arsa satıyorum. Bana güvenebilirsiniz, arkasında ben varım' deyip arsa satabilirsiniz. Ama yarın arkasında durmayabilirsiniz ya da o projeyi sonlandırabilirsiniz. Bu noktada çok çok dikkatli olunması gerekir. Yatırım tavsiyesi olarak değil, kişisel fikrim olarak bu tarz yatırımların çok risk barındırdığını düşünüyorum. Ben şahsen girmezdim böyle bir işe. Ama bu işten kar etmek de mümkün. Çünkü ortada gerçek bir değer olmasa bile, insanların ona ne kadar değer yüklediği önemli ve şu an insanlar da bu arsaların gelecekte çok değerleneceğini düşünüyor. Zaten aslında alımı ve satımı yapılan şey de bu düşünce gibi geliyor. Bu satışı yapan kişiler arkasında durmazsa, mutlaka birilerinin elinde kalacak o arsalar değersiz dijital varlıklar olarak kalacaklar?"