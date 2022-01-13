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https://tr.sputniknews.com/20220113/fasta-berberiler-2972-yilini-kutluyor--1052709411.html
Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor
Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor
Fas'ta yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
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fas
dünya
yeni yıl
berberiler
kutlama
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Fas'ta her yıl 13 Ocak'ta ‘Ocak Gecesi’ olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.Hükümet yetkilileri de Berberi yeni yılını kutluyorFas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı:Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de bugün yeni yıl münasebetiyle düzenlenecek bir sergi ile konsere katılımı bekleniyor.
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fas, yeni yıl, berberiler, kutlama

Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor

16:20 13.01.2022 (güncellendi: 16:28 13.01.2022)
© AAFas'ta Berberiler'den 2972 yılı kutlaması
Fas'ta Berberiler'den 2972 yılı kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Fas'ta yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor.
Fas'ta her yıl 13 Ocak'ta ‘Ocak Gecesi’ olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.
Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.
© AAAmazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor.
Amazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
Amazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor.
© AA

Hükümet yetkilileri de Berberi yeni yılını kutluyor

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı:
"Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlu olsun. Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz."
Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de bugün yeni yıl münasebetiyle düzenlenecek bir sergi ile konsere katılımı bekleniyor.
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