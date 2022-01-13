https://tr.sputniknews.com/20220113/fasta-berberiler-2972-yilini-kutluyor--1052709411.html

Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor

Fas'ta Berberiler 2972 yılını kutluyor

Fas'ta yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:20+0300

2022-01-13T16:20+0300

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fas

dünya

yeni yıl

berberiler

kutlama

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Fas'ta her yıl 13 Ocak'ta ‘Ocak Gecesi’ olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.Hükümet yetkilileri de Berberi yeni yılını kutluyorFas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı:Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de bugün yeni yıl münasebetiyle düzenlenecek bir sergi ile konsere katılımı bekleniyor.

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fas, yeni yıl, berberiler, kutlama