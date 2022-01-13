Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Öğretmenler ve bakanlık personellerinin uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca öğretmenlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından onların yerine geçici süreliğine yeni öğretmen görev yapmıyor. Bu durumun öğretmenleri ve velileri rahatsız ettiği aktarıldı.

Başbakan Jean Castex, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 10 bin 400 sınıfın kapatıldığını belirtmişti.