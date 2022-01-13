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Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı ülke genelinde grev ve protesto gösterileri yapıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
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fransa, öğretmen, kovid-19, фото

Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri protesto edildi

21:34 13.01.2022
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Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı ülke genelinde grev ve protesto gösterileri yapıldı.
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Ülkedeki çok sayıdaki sendikaların çağrısıyla başkent Paris'te Senato'nun yakınındaki Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

Ülkedeki çok sayıdaki sendikaların çağrısıyla başkent Paris&#x27;te Senato&#x27;nun yakınındaki Edmond Rostand Meydanı&#x27;nda toplanan binlerce eylemci, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Ülkedeki çok sayıdaki sendikaların çağrısıyla başkent Paris'te Senato'nun yakınındaki Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Hükümetin okullarda uyguladığı önlemleri ve bunların sürekli değişkenlik göstermesini protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Hükümetin okullarda uyguladığı önlemleri ve bunların sürekli değişkenlik göstermesini protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Hükümetin okullarda uyguladığı önlemleri ve bunların sürekli değişkenlik göstermesini protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Eylemciler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etti.

Eylemciler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etti. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Eylemciler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etti.

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere öğretmenler ve bakanlık personelleri katılırken, Paris'teki eylemde aralarında cumhurbaşkanı adayları Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ve Yeşiller Partisinin Başkanı Yannick Jadot'un bulunduğu birçok siyasetçi yer aldı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere öğretmenler ve bakanlık personelleri katılırken, Paris&#x27;teki eylemde aralarında cumhurbaşkanı adayları Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ve Yeşiller Partisinin Başkanı Yannick Jadot&#x27;un bulunduğu birçok siyasetçi yer aldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere öğretmenler ve bakanlık personelleri katılırken, Paris'teki eylemde aralarında cumhurbaşkanı adayları Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ve Yeşiller Partisinin Başkanı Yannick Jadot'un bulunduğu birçok siyasetçi yer aldı.

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Birçok öğretmen, eğitim konusunda pasif kaldığını ileri sürdüğü Hidalgo'yu yuhaladı.

Fransa'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyor.

Birçok öğretmen, eğitim konusunda pasif kaldığını ileri sürdüğü Hidalgo&#x27;yu yuhaladı.Fransa&#x27;da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER

Birçok öğretmen, eğitim konusunda pasif kaldığını ileri sürdüğü Hidalgo'yu yuhaladı.

Fransa'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyor.

© REUTERS / ERIC GAILLARD

Öğretmenler ve bakanlık personellerinin uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca öğretmenlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından onların yerine geçici süreliğine yeni öğretmen görev yapmıyor. Bu durumun öğretmenleri ve velileri rahatsız ettiği aktarıldı.

Başbakan Jean Castex, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 10 bin 400 sınıfın kapatıldığını belirtmişti.

Öğretmenler ve bakanlık personellerinin uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca öğretmenlerin Kovid-19&#x27;a yakalanmasının ardından onların yerine geçici süreliğine yeni öğretmen görev yapmıyor. Bu durumun öğretmenleri ve velileri rahatsız ettiği aktarıldı.Başbakan Jean Castex, 11 Ocak&#x27;ta yaptığı açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 10 bin 400 sınıfın kapatıldığını belirtmişti. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / ERIC GAILLARD

Öğretmenler ve bakanlık personellerinin uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca öğretmenlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından onların yerine geçici süreliğine yeni öğretmen görev yapmıyor. Bu durumun öğretmenleri ve velileri rahatsız ettiği aktarıldı.

Başbakan Jean Castex, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 10 bin 400 sınıfın kapatıldığını belirtmişti.

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