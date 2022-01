İmamoğlu: Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız

https://tr.sputniknews.com/20220113/imamoglu-bir-avuc-insani-mutlu-etme-cabasinda-asla-olmadik-olmayacagiz-1052715665.html

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Günün sonunda biz, bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu etme...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021’de atılan Türkiye’nin en ucuz sosyal konut projesi “Tuzla Aydınlık Evler” projesinin hak sahiplerini, noter huzurunda yapılan kurayla belirledi. 312 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplam 343 bağımsız birimden oluşan projeye, rekor bir katılımla 160 bine yakın başvuru olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu durumun vatandaşların İBB’ye duyduğu güvenden kaynaklandığını söyledi‘Her işi insanların gözünün önünde yapıyoruz’İmamoğlu, kendilerine güven duyulmasının nedenlerini, “Şeffafız. Yaptığımız her işi, insanların gözünün önünde yapıyoruz. Arka planında hiçbir duygu, hiçbir eylem yok. KİPTAŞ, 16 milyon insanın şirketidir, kurumudur ve ‘16 milyon insan adına ne üretebiliriz’ duygusuyla hareket ediyor. Kaynaklarını yine bu şehrin iyi imar edilmesine, doğru bir iskan modeliyle insanların mülk sahibi olmasına dönük harcıyor. Artı; en ucuz şekliyle sosyal konut ihtiyacı olan insanlara konut sağlamak adına mücadelesini ortaya koyuyor. Artı; yaşam ve inşaat kalitesi yüksek, mutlu bireylerin yaşadığı yerleşkeleri hayata geçirme çabasında oluyor. Şeffaflığın yanı sıra, ortada yüksek bir kalite duygusu var. Bunun yanı sıra, kimin satın alacağı noktasında da süreçleri o kadar açık ve hukuka uygun bir biçimde, törenleri yaparak, kameralar önünde kuralarını çekerek yani 170 bine yakın insanın güven duyduğu, insanların evlerinin sahibi olmasını sağlayan bir modeli yönetiyoruz” şeklinde sıraladı.'Mülk sahiplerine çağrıda bulunuyoruz'Amaçlarının, Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla vatandaşlara sosyal konut üretmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu çağrıda bulundu: Bu anlamda önlerine çıkarılan engeller olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “KİPTAŞ kurumunun imarlı arsasını dahi -nasıl satın aldıklarını anlattım- Meclis’teki çoğunluk sayısını kullanarak yeşil alana çevirdiklerini -ki hukuki mücadelemiz devam etmekte- biliyoruz. Kendi arsamızı dahi, parasını kendi dönemlerinde ödeyip, kuruma kazandırıp (KİPTAŞ binamızın girişinde maketi bile var), o araziyi yeşil alana çevirip… Niye? Bu kurum, orada iş yapmasın” ifadelerini kullandı.‘Bize köstek değil, destek olsunlar’Bu şekilde yüksek para ödenerek bazı kişilere milyonlarca lira kazandırıldığını aktaran İmamoğlu, kurum içinde soruşturdukları dosyaya İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğunu söyledi. “Bu manada biz, bütün bu zorluklara rağmen hem arazi üretiyoruz hem konut üretiyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:'Bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz'İstanbul’a iş üretmeye devam edeceklerine vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul'un her hususunda; sosyal konuttan altyapısına, dünyanın en çok metro yapan şirketinden İstanbul'a en fazla bir dönemde yeşil alan kazandıran belediyesine varıncaya kadar, her hususta özenli bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Ve günün sonunda biz, bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız” dedi.

