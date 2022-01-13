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SPOR
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https://tr.sputniknews.com/20220113/ingiltere-lig-kupasinda-ilk-finalist-chelsea-oldu-1052688472.html
İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yenerek son iki takım arasına adını yazdırdı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T05:37+0300
2022-01-13T05:37+0300
2022-01-13T05:37+0300
spor
chelsea
tottenham
efl cup (ingiltere lig kupası)
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Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea, 18'inci dakikada Antonio Rüdiger'in ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.İlk maçı da evinde 2-0 kazanan Chelsea, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu.Chelsea, Liverpool-Arsenal eşleşmesini geçen tarafla 27 Şubat'ta finalde karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ingiltere-premier-ligde-3-9-ocak-tarihlerinde-72-koronavirus-vakasi-1052595139.html
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chelsea, tottenham, efl cup (ingiltere lig kupası)
İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yenerek son iki takım arasına adını yazdırdı.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı
Chelsea, 18'inci dakikada Antonio Rüdiger'in ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.
İlk maçı da evinde 2-0 kazanan Chelsea, turnuvada
finale yükselen ilk takım oldu.
Chelsea, Liverpool-Arsenal eşleşmesini geçen tarafla 27 Şubat'ta finalde karşılaşacak.