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İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran'da yayınlanan yeni animasyonda, Donald Trump'ın evinin bahçesinde bir robot tarafından öldürüldüğü görüntülere yer verildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:57+0300
2022-01-13T17:57+0300
dünya
abd
iran
ayetullah ali hamaney
kasım süleymani
suikast
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in sosyal medya platformu üzerinden, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren eski Başkan Donald Trump'a suikast videosu yayımladı. Videoda, Trump'ın Palm Beach'teki evinin bahçesine giren robotun Trump'a suikast düzenlediği görülüyor.'Süleymani'nin katili bedelini ödeyecek'Ali Hamaney'in ofisinin internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan videoda, Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki golf sahasında bir insansız hava aracı saldırısında hedef alındığı görülüyor.Videoda, “Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek” mesajı yer alıyor.
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abd, iran, ayetullah ali hamaney, kasım süleymani, suikast

İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı

17:57 13.01.2022
© REUTERS / Naif Rahmaİran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Naif Rahma
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İran'da yayınlanan yeni animasyonda, Donald Trump'ın evinin bahçesinde bir robot tarafından öldürüldüğü görüntülere yer verildi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in sosyal medya platformu üzerinden, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren eski Başkan Donald Trump'a suikast videosu yayımladı.
Videoda, Trump'ın Palm Beach'teki evinin bahçesine giren robotun Trump'a suikast düzenlediği görülüyor.

'Süleymani'nin katili bedelini ödeyecek'

Ali Hamaney'in ofisinin internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan videoda, Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki golf sahasında bir insansız hava aracı saldırısında hedef alındığı görülüyor.
Videoda, “Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek” mesajı yer alıyor.
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