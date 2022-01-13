Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/iranda-trumpa-yonelik-yeni-bir-suikast-animasyonu-yayinlandi-1052712961.html
İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran'da yayınlanan yeni animasyonda, Donald Trump'ın evinin bahçesinde bir robot tarafından öldürüldüğü görüntülere yer verildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:57+0300
2022-01-13T17:57+0300
2022-01-13T17:57+0300
dünya
abd
iran
ayetullah ali hamaney
kasım süleymani
suikast
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/54/1042355475_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_8fececb3b8aaf711ae28195939777918.jpg
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in sosyal medya platformu üzerinden, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren eski Başkan Donald Trump'a suikast videosu yayımladı. Videoda, Trump'ın Palm Beach'teki evinin bahçesine giren robotun Trump'a suikast düzenlediği görülüyor.'Süleymani'nin katili bedelini ödeyecek'Ali Hamaney'in ofisinin internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan videoda, Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki golf sahasında bir insansız hava aracı saldırısında hedef alındığı görülüyor.Videoda, “Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek” mesajı yer alıyor.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104235/54/1042355475_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dd1ead052597e2545cff927f7cab2b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, iran, ayetullah ali hamaney, kasım süleymani, suikast
İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran'da yayınlanan yeni animasyonda, Donald Trump'ın evinin bahçesinde bir robot tarafından öldürüldüğü görüntülere yer verildi.
İran'ın dini lideri
Ali Hamaney'in sosyal medya platformu üzerinden, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren eski Başkan Donald Trump'a suikast videosu yayımladı.
Videoda, Trump'ın Palm Beach'teki evinin bahçesine giren robotun
Trump'a suikast düzenlediği görülüyor. 'Süleymani'nin katili bedelini ödeyecek' Ali Hamaney'in ofisinin internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan videoda, Trump'ın Florida, Mar-a-Lago'daki golf sahasında bir insansız hava aracı saldırısında hedef alındığı görülüyor.
Videoda,
“Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek” mesajı yer alıyor.