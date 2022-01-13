KGAÖ savunma bakanları arasında olağanüstü toplantı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katılımıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi tarafından olağanüstü bir toplantı düzenlendi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda üye ülkelerin bakanları Kazakistan’daki barış gücü operasyonunun neticelerini ele aldı. Bakanlar bölgesel güvenlik ve olası tehditlere karşı koyma mekanizmalarının geliştirilmesini konuştu.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi video konferans yoluyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da toplantıda yer aldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katılımıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi tarafından olağanüstü bir toplantı düzenlendi.
Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda üye ülkelerin bakanları Kazakistan’daki barış gücü operasyonunun neticelerini ele aldı. Bakanlar bölgesel güvenlik ve olası tehditlere karşı koyma mekanizmalarının geliştirilmesini konuştu.