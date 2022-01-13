Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220113/kovid-19a-bagli-pihti-sanildi-dunyada-200-kiside-gorulen-tumor-cikti-1052695111.html
Kovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı
Kovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı
Raşit Batur, 9 ay önce Kovid-19 geçirdi ama şikayetleri geçmedi. Akciğer damarlarının yüzde 90'ının "pıhtı ile" tıkandığı sanıldı. Ancak gerçek, ameliyat... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:24+0300
2022-01-13T11:24+0300
koronavirüs
tümör
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052695086_0:0:666:375_1920x0_80_0_0_41b459c4a6bb26fafc3bbd8250b772e7.jpg
Samsun'da avukat katibi olarak çalışan bir çocuk babası 28 yaşındaki Raşit Batur geçen Mayıs ayında Kovid-19 oldu. Basit bir nefes darlığı ile başlayan şikayetleri de başta Kovid-19 etkisi sanıldı, uzun bir süre doğru teşhisi alamadı. Üzerine bir de zatürre geçiren Batur, bir türlü geçmeyen nefes darlığı ve halsizlik ile aylar sonra tekrar doktora başvurunca, çekilen tomografisinde akciğer damarlarında "emboli" (pıhtı) olduğu düşünüldü. Kovid-19'dan kaynaklandığı zannedilen pıhtıların ameliyat ile acilen çıkarılması gerekiyordu. Çünkü pıhtı atarsa aniden yaşamını yitirebilirdi.Batur, "pulmoner endarterektomi" adı verilen bu ameliyatı Türkiye'de en çok yapan merkez olan İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geçen ay hem Göğüs Cerrahisi hem de Kalp Damar Cerrahisi ekipleri tarafından acilen ameliyata alındığında, asıl gerçek ameliyat masasında ortaya çıktı. Dünyada da çok nadiren görülen ve zamanında doğru teşhisi konulabilen bir tümör nedeniyle akciğer damarlarının neredeyse tamamen tıkandığı anlaşıldı. "Pulmoner arter sarkomu" adı verilen bu hastalık nedeniyle, akciğer damarları yüzde 90 tıkanmış, tümör, kalp kapağına kadar ulaşmıştı.'Kovid-19 geçirmese anlaşılmayabiliridi'DHA'ya konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Hastamız Covid geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı şikayetiyle bir tomografi çektiriyor ve pulmoner damarlarındaki pıhtı sebebiyle bize başvuruyor. Covid döneminde 'pulmoner emboli' dediğimiz akciğer damarlarında pıhtı, çok sık görülen bir durum oldu. Covid-19'un kendine özgü sebeplerinden dolayı, bütün vücuttaki damarlar etkileniyor. Hastamızda da bu düşünülmüş başta. Oysa biz ameliyatta gördük ki bu pıhtı değil, 'pulmoner arter sarkomu' adını verdiğimiz, akciğer damarlarının bir tümörü. Hem akciğer damarlarını tutmuş, hem de kalp kapağında bir problem yaratmıştı. Hastamızın hem kalp kapağını (onararak) değiştirdik, hem de damarlarını temizledik. Şu an onkoloji tedavisi alacak. Burada önemli olan, Covid-19 geçirmemiş olsaydı bu hasta muhtemelen bize de müracaat etmeyecekti. Covid'e bağlı bir akciğer ambolisi zannedildi ama altından tümör çıktı" dedi.'Ani ölüme yol açabiliyor'Geçmeyen nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetlerinde mutlaka bu konuda uzman doktorlara müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldızeli, "Kovid-19'a bağlı olsa da olmasa da, başka hastalıkların da çıkabileceği unutulmamalı" dedi. Batur'un Kovid-19 geçirmiş olmasının, şans eseri teşhis almasını hızlandırdığına da işaret eden Prof. Dr. Yıldızeli, çok nadir görülen ve genellikle sinsice ilerleyen pulmoner arter sarkomunun ani ölümlere de yol açabildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: "Bu hastalık ilerledikçe sağ kalp yetmezliği yapacak ve hasta bize bir gün, aniden bayılma ile gelecekti. Biz o zaman da yine araştırma yapacaktık ve yine bu hastalığı bulacaktık. Ama o dönemde hasta aniden vefat edebilirdi, böyle bir riski var. Akciğer damarı tümörü çok nadir görülüyor. Dünyada da 200'den fazla vaka yok. Bu nedenle bu hastalığın en büyük problemi, doğru tanı konması. Bu da ancak ameliyatla mümkün oluyor. Tanı konulduktan sonra endarterektomi adını verdiğimiz ameliyatla hastaların sağ kalımı artıyor, ameliyattan sonra kemoterapi alıyorlar. Tabii ki hastaların uzun dönem takipleri de çok önemli."'Literatüre girecek'Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Koray Ak ise, "Tümörün hem damarı tutması, hem de kapaktan kaynaklanması nedeniyle tümörü çıkardıktan sonra tabii kalp kapağına bir müdahale yapmak gerekiyordu. Ozaki yöntemi adı verilen bir prosedürle hastanın kendi kalp zarından bir kapak yapma yöntemini seçtik. Biz normalde bu yöntemi, kalp ameliyatı yaptığımız hastalarda, çocukluk dönemi kalp hastalarının cerrahisinde de kullanıyoruz. Ama aort kapak için uygulanır Ozaki prosedürü. Bu hastamızda 'pulmoner kapak için' Ozaki yöntemini kullandık. Zannediyorum dünya literatüründe de çok nadiren yapılan bir işlem. Ama hem akciğer damarlarında tümör olması ve ona müdahale edilirken eşzamanlı olarak Ozaki ameliyatı, bir ilk. Bu başarıyı dünya literatürüne kazandırmak için de makale haline dönüştürüyoruz. 7-8 saat süren oldukça uzun ve zor bir ameliyat oldu" dedi.'Yanlış tedavi görecektim'Ameliyatın ardından birkaç hafta önce taburcu olan ve onkoloji tedavisine yönlendirilen Raşit Batur ise "Bir göğüs ağrısı ile geldim, altından neler çıktı" diyerek yaşadıklarını şöyle özetledi: "19 Mayıs'ta Kovid-19 geçirdim. Göğüs ağrım devam etti. Sonra zatürre'ye döndü. Zatürrenin sonunda gene göğüs ağrım devam etti. Samsun'daki doktorum Bedrettin (Yıldızeli) Bey ile iletişime geçerek KTEPH (Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, akciğer damarlarının tıkanmasına bağlı olarak gelişen akciğer tansiyonu) teşhisi koydu. KTEPH teşhisinden sonra direkt İstanbul'a randevu alıp geldim. Nefes darlığım, yürüyememe zorluğum da vardı. Zaten Kovid-19'a bağladık hep. Ben çok şaşırdım, yani bir göğüs ağrısı ile geldik, neler neler çektik. Akciğer damarlarım yüzde 90 tıkalıymış. 'Seni acilen ameliyata almamız lazım pıhtı atarsa ölüm tehlikesi var' dediler direkt. Başta kuvvetli bir kan sulandırıcı verip tedaviyi öyle yapacaklardı Samsun'da. Allahtan Bedrettin Hoca ile irtibata geçtiler ve hemen ameliyat edildim. Şimdi kemoterapi ve ışın tedavisine başlayacağız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052695086_90:0:594:378_1920x0_80_0_0_a46cf2df11604a04bcc1d40c8f503bbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tümör, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Kovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı

11:24 13.01.2022
© DHAKovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı
Kovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
Abone ol
Raşit Batur, 9 ay önce Kovid-19 geçirdi ama şikayetleri geçmedi. Akciğer damarlarının yüzde 90'ının "pıhtı ile" tıkandığı sanıldı. Ancak gerçek, ameliyat masasında ortaya çıktı.
Samsun'da avukat katibi olarak çalışan bir çocuk babası 28 yaşındaki Raşit Batur geçen Mayıs ayında Kovid-19 oldu. Basit bir nefes darlığı ile başlayan şikayetleri de başta Kovid-19 etkisi sanıldı, uzun bir süre doğru teşhisi alamadı. Üzerine bir de zatürre geçiren Batur, bir türlü geçmeyen nefes darlığı ve halsizlik ile aylar sonra tekrar doktora başvurunca, çekilen tomografisinde akciğer damarlarında "emboli" (pıhtı) olduğu düşünüldü. Kovid-19'dan kaynaklandığı zannedilen pıhtıların ameliyat ile acilen çıkarılması gerekiyordu. Çünkü pıhtı atarsa aniden yaşamını yitirebilirdi.
Batur, "pulmoner endarterektomi" adı verilen bu ameliyatı Türkiye'de en çok yapan merkez olan İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geçen ay hem Göğüs Cerrahisi hem de Kalp Damar Cerrahisi ekipleri tarafından acilen ameliyata alındığında, asıl gerçek ameliyat masasında ortaya çıktı. Dünyada da çok nadiren görülen ve zamanında doğru teşhisi konulabilen bir tümör nedeniyle akciğer damarlarının neredeyse tamamen tıkandığı anlaşıldı. "Pulmoner arter sarkomu" adı verilen bu hastalık nedeniyle, akciğer damarları yüzde 90 tıkanmış, tümör, kalp kapağına kadar ulaşmıştı.

'Kovid-19 geçirmese anlaşılmayabiliridi'

DHA'ya konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Hastamız Covid geçirdikten sonra geçmeyen nefes darlığı şikayetiyle bir tomografi çektiriyor ve pulmoner damarlarındaki pıhtı sebebiyle bize başvuruyor. Covid döneminde 'pulmoner emboli' dediğimiz akciğer damarlarında pıhtı, çok sık görülen bir durum oldu. Covid-19'un kendine özgü sebeplerinden dolayı, bütün vücuttaki damarlar etkileniyor. Hastamızda da bu düşünülmüş başta. Oysa biz ameliyatta gördük ki bu pıhtı değil, 'pulmoner arter sarkomu' adını verdiğimiz, akciğer damarlarının bir tümörü. Hem akciğer damarlarını tutmuş, hem de kalp kapağında bir problem yaratmıştı. Hastamızın hem kalp kapağını (onararak) değiştirdik, hem de damarlarını temizledik. Şu an onkoloji tedavisi alacak. Burada önemli olan, Covid-19 geçirmemiş olsaydı bu hasta muhtemelen bize de müracaat etmeyecekti. Covid'e bağlı bir akciğer ambolisi zannedildi ama altından tümör çıktı" dedi.

'Ani ölüme yol açabiliyor'

Geçmeyen nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetlerinde mutlaka bu konuda uzman doktorlara müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldızeli, "Kovid-19'a bağlı olsa da olmasa da, başka hastalıkların da çıkabileceği unutulmamalı" dedi. Batur'un Kovid-19 geçirmiş olmasının, şans eseri teşhis almasını hızlandırdığına da işaret eden Prof. Dr. Yıldızeli, çok nadir görülen ve genellikle sinsice ilerleyen pulmoner arter sarkomunun ani ölümlere de yol açabildiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:
"Bu hastalık ilerledikçe sağ kalp yetmezliği yapacak ve hasta bize bir gün, aniden bayılma ile gelecekti. Biz o zaman da yine araştırma yapacaktık ve yine bu hastalığı bulacaktık. Ama o dönemde hasta aniden vefat edebilirdi, böyle bir riski var. Akciğer damarı tümörü çok nadir görülüyor. Dünyada da 200'den fazla vaka yok. Bu nedenle bu hastalığın en büyük problemi, doğru tanı konması. Bu da ancak ameliyatla mümkün oluyor. Tanı konulduktan sonra endarterektomi adını verdiğimiz ameliyatla hastaların sağ kalımı artıyor, ameliyattan sonra kemoterapi alıyorlar. Tabii ki hastaların uzun dönem takipleri de çok önemli."

'Literatüre girecek'

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Koray Ak ise, "Tümörün hem damarı tutması, hem de kapaktan kaynaklanması nedeniyle tümörü çıkardıktan sonra tabii kalp kapağına bir müdahale yapmak gerekiyordu. Ozaki yöntemi adı verilen bir prosedürle hastanın kendi kalp zarından bir kapak yapma yöntemini seçtik. Biz normalde bu yöntemi, kalp ameliyatı yaptığımız hastalarda, çocukluk dönemi kalp hastalarının cerrahisinde de kullanıyoruz. Ama aort kapak için uygulanır Ozaki prosedürü. Bu hastamızda 'pulmoner kapak için' Ozaki yöntemini kullandık. Zannediyorum dünya literatüründe de çok nadiren yapılan bir işlem. Ama hem akciğer damarlarında tümör olması ve ona müdahale edilirken eşzamanlı olarak Ozaki ameliyatı, bir ilk. Bu başarıyı dünya literatürüne kazandırmak için de makale haline dönüştürüyoruz. 7-8 saat süren oldukça uzun ve zor bir ameliyat oldu" dedi.

'Yanlış tedavi görecektim'

Ameliyatın ardından birkaç hafta önce taburcu olan ve onkoloji tedavisine yönlendirilen Raşit Batur ise "Bir göğüs ağrısı ile geldim, altından neler çıktı" diyerek yaşadıklarını şöyle özetledi:
"19 Mayıs'ta Kovid-19 geçirdim. Göğüs ağrım devam etti. Sonra zatürre'ye döndü. Zatürrenin sonunda gene göğüs ağrım devam etti. Samsun'daki doktorum Bedrettin (Yıldızeli) Bey ile iletişime geçerek KTEPH (Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, akciğer damarlarının tıkanmasına bağlı olarak gelişen akciğer tansiyonu) teşhisi koydu. KTEPH teşhisinden sonra direkt İstanbul'a randevu alıp geldim. Nefes darlığım, yürüyememe zorluğum da vardı. Zaten Kovid-19'a bağladık hep. Ben çok şaşırdım, yani bir göğüs ağrısı ile geldik, neler neler çektik. Akciğer damarlarım yüzde 90 tıkalıymış. 'Seni acilen ameliyata almamız lazım pıhtı atarsa ölüm tehlikesi var' dediler direkt. Başta kuvvetli bir kan sulandırıcı verip tedaviyi öyle yapacaklardı Samsun'da. Allahtan Bedrettin Hoca ile irtibata geçtiler ve hemen ameliyat edildim. Şimdi kemoterapi ve ışın tedavisine başlayacağız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:24Kovid-19'a bağlı pıhtı sanıldı, dünyada 200 kişide görülen tümör çıktı
11:13Arızalanan motosikleti, araçtan uzattıkları iple çekmeye çalıştılar
11:05Rusya: Güvenlik garantileri teklifleriyle ilgili olarak Batı'dan yanıt bekliyoruz
11:00Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu
10:58Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'
10:58Sosyal ve Ekonomik Destek miktarı yükseltildi
10:52Sokak köpeklerini kayıt altına alan zabıtalara sopayla engel olmaya çalıştı
10:43SAG Ödülleri için adaylar belli oldu
10:39Beğenmediği ayakkabıya tükürdü, çalmaktan vazgeçti
10:38Danimarka, Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak
10:37Yasaklı tür olarak belirlenen altı köpek cinsinin kayıt altına alınması için yarın son gün
10:15TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 11.4 arttı
10:10İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
10:10Kıpırtı hissettiği kulağından hamam böceği çıktı
10:07Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı
10:07Milli Eğitim Bakanı Özer: Mülakat kanunda var, bakanlığın tercihi değil
10:03İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Şubat ayında biraz rahatlayacağız
09:59ABD tarihindeki en yüksek miktar: Yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye
09:56Bülent Ersoy'un Anıtkabir fotoğrafı tartışma yarattı
09:45FSM Köprüsü rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için ışıklandırıldı