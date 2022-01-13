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Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyalini kesmeye çalıştı
Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyalini kesmeye çalıştı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların çalışmasını engelleyen, Ukrayna ordusuna ait bir... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:31+0300
2022-01-13T14:32+0300
lugansk
ukrayna
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
insansız hava aracı (iha)
savunma
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Halk Milisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, kısmen kontrolü altında bulunan Zolotoye'de AGİT Misyonu'na ait İHA'ların çalışmalarını engelleme girişimlerini sürdürüyor."Zolotoye'de, Ukrayna ordusunun 20. Elektronik Harp Taburu'na bağlı bir mobil grup, 'Bukoved-AD' istasyonu yardımıyla AGİT Misyonu'nun İHA kontrol panellerinin sinyallerini kesme girişiminde bulundu" denen açıklamada, Ukrayna ordusunun böylece bölgedeki askeri teçhizatının gözlemciler tarafından tespit edilmesinin önüne geçmeye çalıştığı vurgulandı.Lugansk Halk Milisi, daha önce de Kiev'in kontrolündeki Orehovo köyünde ve ihtilaflı yerleşim yeri Zolotoye'de Ukrayna ordusuna ait elektronik harp istasyonları tespit edildiğini belirtmişti.2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/lugansk-donbasstaki-iki-yerlesim-yerinde-ukraynaya-ait-elektronik-harp-istasyonlari-tespit-edildi-1052355499.html
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lugansk, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), insansız hava aracı (iha)

Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyalini kesmeye çalıştı

14:31 13.01.2022 (güncellendi: 14:32 13.01.2022)
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'ta Halk Milisi, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların çalışmasını engelleyen, Ukrayna ordusuna ait bir elektronik harp istasyonu tespit edildiğini duyurdu.
Halk Milisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, kısmen kontrolü altında bulunan Zolotoye'de AGİT Misyonu'na ait İHA'ların çalışmalarını engelleme girişimlerini sürdürüyor.

"Zolotoye'de, Ukrayna ordusunun 20. Elektronik Harp Taburu'na bağlı bir mobil grup, 'Bukoved-AD' istasyonu yardımıyla AGİT Misyonu'nun İHA kontrol panellerinin sinyallerini kesme girişiminde bulundu" denen açıklamada, Ukrayna ordusunun böylece bölgedeki askeri teçhizatının gözlemciler tarafından tespit edilmesinin önüne geçmeye çalıştığı vurgulandı.

Lugansk Halk Milisi, daha önce de Kiev'in kontrolündeki Orehovo köyünde ve ihtilaflı yerleşim yeri Zolotoye'de Ukrayna ordusuna ait elektronik harp istasyonları tespit edildiğini belirtmişti.

2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi
3 Ocak, 15:16
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