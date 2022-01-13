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Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik
Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik
Oyuncu Megan Fox, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly'nin evlenme teklifi ettiği görüntüleri paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Fox, yaptığı paylaşımda nişan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:59+0300
2022-01-13T14:08+0300
yaşam
kan
megan fox
evlilik teklifi
nişan töreni
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Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikteliklerini sürdüren oyuncu Megan Fox ve 31 yaşındaki rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly nişanlandı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, evlenme teklifi anını gösteren bir videoyu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. 11 Ocak günü gerçekleşen evlenme teklifine dair detayları anlatan Fox, birlikteliklerinin bu anını kutlamak için birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı. Porto Riko'daki lüks bir tatil spa ve tatil klübünde gerçekleşen nişan törenine dair Fox, şu ifadeleri kullandı:Çift, düğünlerine ilişkin bir planları olup olmadığına dair bir açıklama yapmaktan kaçındı.
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kan, megan fox, evlilik teklifi, nişan töreni

Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik

13:59 13.01.2022 (güncellendi: 14:08 13.01.2022)
© AFP 2021Megan Fox, Machine Gun Kelly, Met Gala ve MTV Ödülleri
Megan Fox, Machine Gun Kelly, Met Gala ve MTV Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021
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Oyuncu Megan Fox, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly'nin evlenme teklifi ettiği görüntüleri paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Fox, yaptığı paylaşımda nişan yüzüğünü taktıktan sonra birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi.
Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikteliklerini sürdüren oyuncu Megan Fox ve 31 yaşındaki rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly nişanlandı.
35 yaşındaki ünlü oyuncu, evlenme teklifi anını gösteren bir videoyu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. 11 Ocak günü gerçekleşen evlenme teklifine dair detayları anlatan Fox, birlikteliklerinin bu anını kutlamak için birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.
Porto Riko'daki lüks bir tatil spa ve tatil klübünde gerçekleşen nişan törenine dair Fox, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önceki her yaşamda olduğu ve bundan sonraki her yaşamda olacağı gibi 'evet' dedim. Sonra birbirimizin kanını içtik."

Çift, düğünlerine ilişkin bir planları olup olmadığına dair bir açıklama yapmaktan kaçındı.
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