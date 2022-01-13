https://tr.sputniknews.com/20220113/machine-gun-kelly-nisanlanan-meghan-fox-birbirimizin-kanini-ictik-1052703335.html

Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik

Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik

Oyuncu Megan Fox, rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly'nin evlenme teklifi ettiği görüntüleri paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Fox, yaptığı paylaşımda nişan... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:59+0300

2022-01-13T13:59+0300

2022-01-13T14:08+0300

yaşam

kan

megan fox

evlilik teklifi

nişan töreni

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Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikteliklerini sürdüren oyuncu Megan Fox ve 31 yaşındaki rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly nişanlandı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, evlenme teklifi anını gösteren bir videoyu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. 11 Ocak günü gerçekleşen evlenme teklifine dair detayları anlatan Fox, birlikteliklerinin bu anını kutlamak için birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı. Porto Riko'daki lüks bir tatil spa ve tatil klübünde gerçekleşen nişan törenine dair Fox, şu ifadeleri kullandı:Çift, düğünlerine ilişkin bir planları olup olmadığına dair bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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kan, megan fox, evlilik teklifi, nişan töreni