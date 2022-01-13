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Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron geçiren hasta bazen 2 hafta sonra... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:11+0300
2022-01-13T12:11+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
bulaşıcı
pandemi
koronavirüs
omicron
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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un bulaştırıcılık katsayısının 4.5-5 olarak hesaplandığını söyledi. Ceyhan, koronavirüsün, kızamıktan ve suçiçeğinden daha bulaşıcı olmadığını kaydederek, "Bunların bulaştırıcılık katsayısı 16-18. Bunlar neden yayılmıyor, büyük pandemiye neden olmuyor? Çünkü bu virüsler bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bırakıyorlar hatta kullanılan aşılar da ömür boyu bağışıklık bırakıyor. 'Omicron ile bu salgının sonu gelecek, hafif hastalık ile insanlar geçirip toplumsal bağışıklık olacak' düşüncesinin önündeki en büyük engel bu" diye konuştu.'2 ayda 3 kez Omicron'a yakalanan hasta var'Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron'un bıraktığı bağışıklığın daha az olduğunu belirterek, "'Omicron' maalesef daha önceki varyantlara göre daha az bağışıklık bırakıyor, bağışıklık sistemini daha az uyarıyor, bir çeşit saklanıyor ondan. Dolayısıyla 'Omicron' geçiren bir hasta, bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir 'Omicron' geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa 'Omicron’a yakalananlar var. 'Bu bir toplumsal bağışıklık geliştirecek ve salgın bitecek düşüncesine’ ben hiç katılmıyorum. Bu nedenle dünyada pek konuşulmayan; ama Türkiye’de çok dillendirilen bir konu. Çok da zarar veriyor. Aşı olsunlar istiyoruz; ama insanlara sürekli bu fikri empoze ederseniz 'Bitiyormuş neden aşı olayım' ya da 'Bitiyormuş neden maske takayım' diye bir düşünceye katılıyorlar. Ülkeler önlemlerini artırıyor, sınırlarını kapatanlar var, ülkeye girişleri çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı mesela 1 yerine 2 PCR testi istemeye başladı. Tek PCR ile ancak yüzde 50 tanı koyuyorsunuz. Siz 'Omicron' pozitif kişilere test yaptığınızda 100 kişiden 50’sini yakalayabiliyorsunuz" dedi.'Omicron'dan en çok etkilenen yaş grubu 0-5 yaş aralığı'Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron’un daha etkili görüldüğü yaş grubuna ilişkin, "'Omicron’dan önceki diğer bütün varyantlar ve orijinal virüste en çok bulaştıran yaş grubu adölesan (ergenlik) yaş grubuydu. Bu, onların sosyal hareketlerinden de kaynaklanıyor. İlk başta yanlış düşünceler öne sürüldü; 'Çocuklara bir şey olmaz, çocuklar bulaştırmaz' gibi. Ne zaman okullar açıldı, kısıtlamalar kaldırıldı bir bakıldı ki 'Delta' varyantı ile çocuklar en çok hastalanan grup ve en çok virüsü bulaştıran grup üstelik. 'Omicron’da bu daha da arttı. Şu anda 'Omicron’dan en çok etkilenen, en çok virüsü alan ve dolayısıyla en çok da bulaştırabilen 0-5 yaş grubu. Daha öncekilerde hiç alışık olmadığımız bir yaş grubu çünkü bu yaş grubunu hep daha az bulaşıyor, diye düşündüğümüz için biz hep okulları kapalı tutarken kreşleri açık tutma yoluna gittik, bütün dünya böyle yaptı. Şu an da özellikle kreşteki çocukların sağlığını korumak için tedbirlerin artırılması lazım. Rehberlerde, önlemlerde değişiklik yapmamız lazım. Hiçbir değişiklik yapmadan kontrolü virüse bırakmış, öyle devam ediyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/dunya-saglik-orgutunden-uyari-omicron-varyanti-hastanelik-etmeyi-ve-oldurmeyi-surduruyor-1052679957.html
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mehmet ceyhan, bulaşıcı, pandemi, koronavirüs, omicron

Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor

12:11 13.01.2022
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron geçiren hasta bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir omicron geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var" dedi.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un bulaştırıcılık katsayısının 4.5-5 olarak hesaplandığını söyledi.
Ceyhan, koronavirüsün, kızamıktan ve suçiçeğinden daha bulaşıcı olmadığını kaydederek, "Bunların bulaştırıcılık katsayısı 16-18. Bunlar neden yayılmıyor, büyük pandemiye neden olmuyor? Çünkü bu virüsler bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bırakıyorlar hatta kullanılan aşılar da ömür boyu bağışıklık bırakıyor. 'Omicron ile bu salgının sonu gelecek, hafif hastalık ile insanlar geçirip toplumsal bağışıklık olacak' düşüncesinin önündeki en büyük engel bu" diye konuştu.

'2 ayda 3 kez Omicron'a yakalanan hasta var'

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron'un bıraktığı bağışıklığın daha az olduğunu belirterek, "'Omicron' maalesef daha önceki varyantlara göre daha az bağışıklık bırakıyor, bağışıklık sistemini daha az uyarıyor, bir çeşit saklanıyor ondan. Dolayısıyla 'Omicron' geçiren bir hasta, bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir 'Omicron' geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa 'Omicron’a yakalananlar var. 'Bu bir toplumsal bağışıklık geliştirecek ve salgın bitecek düşüncesine’ ben hiç katılmıyorum. Bu nedenle dünyada pek konuşulmayan; ama Türkiye’de çok dillendirilen bir konu. Çok da zarar veriyor. Aşı olsunlar istiyoruz; ama insanlara sürekli bu fikri empoze ederseniz 'Bitiyormuş neden aşı olayım' ya da 'Bitiyormuş neden maske takayım' diye bir düşünceye katılıyorlar. Ülkeler önlemlerini artırıyor, sınırlarını kapatanlar var, ülkeye girişleri çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı mesela 1 yerine 2 PCR testi istemeye başladı. Tek PCR ile ancak yüzde 50 tanı koyuyorsunuz. Siz 'Omicron' pozitif kişilere test yaptığınızda 100 kişiden 50’sini yakalayabiliyorsunuz" dedi.

'Omicron'dan en çok etkilenen yaş grubu 0-5 yaş aralığı'

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron’un daha etkili görüldüğü yaş grubuna ilişkin, "'Omicron’dan önceki diğer bütün varyantlar ve orijinal virüste en çok bulaştıran yaş grubu adölesan (ergenlik) yaş grubuydu. Bu, onların sosyal hareketlerinden de kaynaklanıyor. İlk başta yanlış düşünceler öne sürüldü; 'Çocuklara bir şey olmaz, çocuklar bulaştırmaz' gibi. Ne zaman okullar açıldı, kısıtlamalar kaldırıldı bir bakıldı ki 'Delta' varyantı ile çocuklar en çok hastalanan grup ve en çok virüsü bulaştıran grup üstelik. 'Omicron’da bu daha da arttı. Şu anda 'Omicron’dan en çok etkilenen, en çok virüsü alan ve dolayısıyla en çok da bulaştırabilen 0-5 yaş grubu. Daha öncekilerde hiç alışık olmadığımız bir yaş grubu çünkü bu yaş grubunu hep daha az bulaşıyor, diye düşündüğümüz için biz hep okulları kapalı tutarken kreşleri açık tutma yoluna gittik, bütün dünya böyle yaptı. Şu an da özellikle kreşteki çocukların sağlığını korumak için tedbirlerin artırılması lazım. Rehberlerde, önlemlerde değişiklik yapmamız lazım. Hiçbir değişiklik yapmadan kontrolü virüse bırakmış, öyle devam ediyoruz" diye konuştu.
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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