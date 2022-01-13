https://tr.sputniknews.com/20220113/rus-disisleri-taliban-muhalefet-gorusmeleri-icin-platform-saglamaya-haziriz-1052716811.html

Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız

Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, talep olması durumunda Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için kendi platformlarını sağlamaya hazır... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T20:15+0300

2022-01-13T20:15+0300

2022-01-13T20:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

rusya

iran

taliban

tahran

kabil

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Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, İran’ın başkenti Tahran’da Taliban ve Afgan muhalefet arasında yapılan görüşmeye benzer görüşmenin Rusya’da yapılma olasılığına ilişkin soru üzerine, “Halihazırda Rusya’da böyle bir görüşmenin yapılması planlanmıyor. Ama genel olarak Afganistan tarafından böyle bir talebin gelmesi durumunda, Kabil temsilcileri ve yeni Afganistan iktidarına muhalefet güçlerin temsilcileri arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, heyetlerinin Tahran’da Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud ve Afganistanlı Taciklerin liderlerinden biri olan İsmail Han ile görüştüğünü bildirmişti.

afganistan

rusya

iran

tahran

kabil

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afganistan, rusya, iran, taliban, tahran, kabil