Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220113/rus-disisleri-taliban-muhalefet-gorusmeleri-icin-platform-saglamaya-haziriz-1052716811.html
Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız
Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, talep olması durumunda Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için kendi platformlarını sağlamaya hazır... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:15+0300
2022-01-13T20:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
rusya
iran
taliban
tahran
kabil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052271383_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_d16ec26f87e7dedbe8723fffae832995.jpg
Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, İran’ın başkenti Tahran’da Taliban ve Afgan muhalefet arasında yapılan görüşmeye benzer görüşmenin Rusya’da yapılma olasılığına ilişkin soru üzerine, “Halihazırda Rusya’da böyle bir görüşmenin yapılması planlanmıyor. Ama genel olarak Afganistan tarafından böyle bir talebin gelmesi durumunda, Kabil temsilcileri ve yeni Afganistan iktidarına muhalefet güçlerin temsilcileri arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, heyetlerinin Tahran’da Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud ve Afganistanlı Taciklerin liderlerinden biri olan İsmail Han ile görüştüğünü bildirmişti.
afganistan
rusya
iran
tahran
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052271383_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_047084c08a2fd960a12612cf69eb91e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, rusya, iran, taliban, tahran, kabil

Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız

20:15 13.01.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, talep olması durumunda Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için kendi platformlarını sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, İran’ın başkenti Tahran’da Taliban ve Afgan muhalefet arasında yapılan görüşmeye benzer görüşmenin Rusya’da yapılma olasılığına ilişkin soru üzerine, “Halihazırda Rusya’da böyle bir görüşmenin yapılması planlanmıyor. Ama genel olarak Afganistan tarafından böyle bir talebin gelmesi durumunda, Kabil temsilcileri ve yeni Afganistan iktidarına muhalefet güçlerin temsilcileri arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.
Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, heyetlerinin Tahran’da Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud ve Afganistanlı Taciklerin liderlerinden biri olan İsmail Han ile görüştüğünü bildirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:34Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV açıklamasına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
20:17İmamoğlu: Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız
20:15Rus Dışişleri: Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız
20:09Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti
20:09ABD'de çocuk aktivisti sanılırken seri suçlu çıktı, kendini ölmüş gösterdi, ama İskoçya'da bulundu
19:50Rusya: Güvenlik garantilerine ilişkin önerilerimize AGİT ortaklarımızdan uygun yanıt alamadık
19:43Rize’de geri dönüşüme gönderilecek makine yağı varilinde ölüme terk edilen 3 yavru kediden 1’i öldü
19:38Türkiye'de son 24 saatte 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
19:32DSÖ: Hatırlatıcı doz Kovid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil
19:16Rus uzman: Kazakistan’daki şiddet olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıp yaklaşık 2.5 milyar dolar
18:59Bakan Pakdemirli'den muhalefete tepki: O kadar fotoğraf var hangisinden ses çıktı
18:57Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:57Bilim insanları 'tam olarak anlayamadıkları şekilde davranan' yeni bir metal keşfetti
18:44ABD'de geçen yıl üniversite kayıtlarında 465 binden fazla düşüş oldu
18:33AK Partili Karahocagil’den Enes Kara yorumu: Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları
18:32ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
18:27Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
18:24İnce: Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın, seçim için de almasın
18:14Ömer Koç’tan beyin göçü uyarısı: Beni hem fevkalâde üzüyor hem de had safhada endişelendiriyor
18:06Makine ve Kimya Endüstrisi'nde çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı