https://tr.sputniknews.com/20220113/tuik-sanayi-uretimi-yillik-yuzde-114-artti-1052692884.html

TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 11.4 arttı

TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 11.4 arttı

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 3,3, yıllık ise yüzde 11,4 arttı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T10:15+0300

2022-01-13T10:15+0300

2022-01-13T10:15+0300

ekonomi

tüik

sanayi

üretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052692859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2199ae018488db3f3be6dc04e5d2d42.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre;Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.0 arttı.Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüik, sanayi, üretim