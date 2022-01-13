TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 11.4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre;Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.0 arttı.Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 3,3, yıllık ise yüzde 11,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı.
Buna göre;
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.0 arttı.
Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.