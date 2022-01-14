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ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi
ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi
ABD'li senatör Maco Rubio, Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus liderler için 'Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda' yaptırım uygulanması teklifinde bulundu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T19:27+0300
2022-01-14T19:26+0300
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rusya
ukrayna
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ABD'li Senatör Marco Rubio, 'Ukrayna'nın herhangi bir şekilde işgali' durumunda Başkan Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısı sundu.'2022 Otoriter Düşmanlıkları Caydırma Yasası' ismiyle sunulan yasa tasarısı, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda Vladimir Putin'e ve Rusya liderliğinin geri kalanına acil ve sert, kişisel yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Öte yandan, teklif edilen yasanın 'Ukrayna'ya yönelik bir saldırının ne olduğuna karar vermesi için Biden'a bağlı olmayacağı' da belirtildi.Tasarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rubio, "Başkan Biden, ABD'nin güç ve kararlılık göstermesi gerektiğini anlamıyor gibi görünüyor, zayıflık değil. Senato meslektaşlarımı çok geç olmadan bu tasarıyı geçirmek için benimle birlikte çalışmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.Rusya'nın meşru sınırları içerisinde yürüttüğü askeri faaliyetleri, Ukrayna yönetimi ve ABD tarafından 'işgal tehdidi' olarak yorumlanıyor.
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abd, rusya, ukrayna, yaptırım

ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi

19:27 14.01.2022
© AP Photo / Harrison McClaryCumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio
Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Harrison McClary
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ABD'li senatör Maco Rubio, Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus liderler için 'Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda' yaptırım uygulanması teklifinde bulundu.
ABD'li Senatör Marco Rubio, 'Ukrayna'nın herhangi bir şekilde işgali' durumunda Başkan Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısı sundu.
'2022 Otoriter Düşmanlıkları Caydırma Yasası' ismiyle sunulan yasa tasarısı, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda Vladimir Putin'e ve Rusya liderliğinin geri kalanına acil ve sert, kişisel yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Öte yandan, teklif edilen yasanın 'Ukrayna'ya yönelik bir saldırının ne olduğuna karar vermesi için Biden'a bağlı olmayacağı' da belirtildi.
Tasarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rubio, "Başkan Biden, ABD'nin güç ve kararlılık göstermesi gerektiğini anlamıyor gibi görünüyor, zayıflık değil. Senato meslektaşlarımı çok geç olmadan bu tasarıyı geçirmek için benimle birlikte çalışmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın meşru sınırları içerisinde yürüttüğü askeri faaliyetleri, Ukrayna yönetimi ve ABD tarafından 'işgal tehdidi' olarak yorumlanıyor.
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