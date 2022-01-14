https://tr.sputniknews.com/20220114/abdli-senatorden-putin-ve-rus-yetkililere-yaptirim-teklifi-1052752604.html

ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi

ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi

ABD'li senatör Maco Rubio, Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus liderler için 'Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda' yaptırım uygulanması teklifinde bulundu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:27+0300

2022-01-14T19:27+0300

2022-01-14T19:26+0300

dünya

abd

rusya

ukrayna

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102602/64/1026026485_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ac635c6cbd314a3bbf6f2a6948c91650.jpg

ABD'li Senatör Marco Rubio, 'Ukrayna'nın herhangi bir şekilde işgali' durumunda Başkan Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısı sundu.'2022 Otoriter Düşmanlıkları Caydırma Yasası' ismiyle sunulan yasa tasarısı, Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda Vladimir Putin'e ve Rusya liderliğinin geri kalanına acil ve sert, kişisel yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Öte yandan, teklif edilen yasanın 'Ukrayna'ya yönelik bir saldırının ne olduğuna karar vermesi için Biden'a bağlı olmayacağı' da belirtildi.Tasarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rubio, "Başkan Biden, ABD'nin güç ve kararlılık göstermesi gerektiğini anlamıyor gibi görünüyor, zayıflık değil. Senato meslektaşlarımı çok geç olmadan bu tasarıyı geçirmek için benimle birlikte çalışmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.Rusya'nın meşru sınırları içerisinde yürüttüğü askeri faaliyetleri, Ukrayna yönetimi ve ABD tarafından 'işgal tehdidi' olarak yorumlanıyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, ukrayna, yaptırım