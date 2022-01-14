Akşener: Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak

Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyorlar da bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyorlar da bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak.

Anlıyorum ki, TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın Başkanı da değişecek. Yazlık kışlık sistemi var oranın. TÜİK'e göre enflasyon rakamı açılanacak ve

Nebati de gözlerinin ışıltısına bakıp enflasyon sonu ile karşılaşacağız gibi duruyor. Nebati'nin kendisine hem ekonomi hem de matematiği öğrenmesini öneriyorum. Anlıyorum ki, TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın Başkanı da değişecek. Yazlık kışlık sistemi var oranın. TÜİK'e göre enflasyon rakamı açılanacak veNebati de gözlerinin ışıltısına bakıp enflasyon sonu ile karşılaşacağız gibi duruyor. Nebati'nin kendisine hem ekonomi hem de matematiği öğrenmesini öneriyorum.

Benim bildiğim kadarıyla AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir ifadesi yok. Bu sabah dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarında sayın Erdoğan'a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler. Burada bulunan arkadaşlarımın tümü 2013'te 2014'te 'açılım' denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. O dönemde AKP Genel Başkanı Erdoğan ve arkadaşları 'kandan besleniyorlar, analar ağlamasın' diye taciz eden bir dili kullanmışlardı. Ayrıca şahsen ben 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahcup olmasın diye Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin çıkarıldığını ağlayarak bildirmişti. Ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanı'na sormuştum. Benim bildiğim kadarıyla AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir ifadesi yok. Bu sabah dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarında sayın Erdoğan'a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler. Burada bulunan arkadaşlarımın tümü 2013'te 2014'te 'açılım' denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. O dönemde AKP Genel Başkanı Erdoğan ve arkadaşları 'kandan besleniyorlar, analar ağlamasın' diye taciz eden bir dili kullanmışlardı. Ayrıca şahsen ben 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahcup olmasın diye Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin çıkarıldığını ağlayarak bildirmişti. Ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanı'na sormuştum.

Lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... O lahmacunların parası milletin cebinden çıkmış şimdi gelelim bugüne. Semra Güzel isimli vekilin bir fezlekesi gelecek TBMM'ye... Emin değilim çünkü ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdı hiçbir sonuç olmadı. Bu fezlekeye arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek.

O çadırlardan Türk bayrağını ve Atatürk fotoğrafını çıkarma talimatı veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar. Dün olumlu görülen işler bugün olumsuz ise o zaman bu talimatları verenlerin de her birinin fezlekesi olması gerekiyor. Onlar fezleke getirmezse biz iktidar olacağız ve biz getireceğiz. Lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... O lahmacunların parası milletin cebinden çıkmış şimdi gelelim bugüne. Semra Güzel isimli vekilin bir fezlekesi gelecek TBMM'ye... Emin değilim çünkü ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdı hiçbir sonuç olmadı. Bu fezlekeye arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek.O çadırlardan Türk bayrağını ve Atatürk fotoğrafını çıkarma talimatı veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar. Dün olumlu görülen işler bugün olumsuz ise o zaman bu talimatları verenlerin de her birinin fezlekesi olması gerekiyor. Onlar fezleke getirmezse biz iktidar olacağız ve biz getireceğiz.