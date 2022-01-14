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Akşener: Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak
Akşener: Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Akşener... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
ankara
mansur yavaş
millet ittifakı
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Akşener, Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkanlar:
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meral akşener, ankara, mansur yavaş, millet ittifakı, abb

Akşener: Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak

11:01 14.01.2022 (güncellendi: 12:06 14.01.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Akşener, "Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak" dedi.
Akşener, Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkanlar:
Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyorlar da bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı, 13. cumhurbaşkanı olacak.
Anlıyorum ki, TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın Başkanı da değişecek. Yazlık kışlık sistemi var oranın. TÜİK'e göre enflasyon rakamı açılanacak ve
Nebati de gözlerinin ışıltısına bakıp enflasyon sonu ile karşılaşacağız gibi duruyor. Nebati'nin kendisine hem ekonomi hem de matematiği öğrenmesini öneriyorum.
Benim bildiğim kadarıyla AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir ifadesi yok. Bu sabah dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen şuur altlarında sayın Erdoğan'a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortaya döktüler. Burada bulunan arkadaşlarımın tümü 2013'te 2014'te 'açılım' denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. O dönemde AKP Genel Başkanı Erdoğan ve arkadaşları 'kandan besleniyorlar, analar ağlamasın' diye taciz eden bir dili kullanmışlardı. Ayrıca şahsen ben 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla o meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahcup olmasın diye Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin çıkarıldığını ağlayarak bildirmişti. Ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanı'na sormuştum.
Lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... O lahmacunların parası milletin cebinden çıkmış şimdi gelelim bugüne. Semra Güzel isimli vekilin bir fezlekesi gelecek TBMM'ye... Emin değilim çünkü ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdı hiçbir sonuç olmadı. Bu fezlekeye arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek.
O çadırlardan Türk bayrağını ve Atatürk fotoğrafını çıkarma talimatı veren siyasetçiler. PKK ile masaya oturanlar. Dün olumlu görülen işler bugün olumsuz ise o zaman bu talimatları verenlerin de her birinin fezlekesi olması gerekiyor. Onlar fezleke getirmezse biz iktidar olacağız ve biz getireceğiz.
Türkiye bir hukuk devletiyse, terörden yargılanmış ve terörist başı tanımıyla İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli olan Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, bu da bir fezleke konusudur.
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