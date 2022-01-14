https://tr.sputniknews.com/20220114/antalyada-insaat-firmasi-sahibi-patron-isciyi-araba-kirlenmesin-diye-bagajda-tasidi-1052721469.html

Antalya’da inşaat firması sahibi patron, işçiyi araba kirlenmesin diye bagajda taşıdı

Antalya’da inşaat firması sahibi patron, işçiyi araba kirlenmesin diye bagajda taşıdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:16+0300

2022-01-14T00:16+0300

2022-01-14T00:36+0300

yaşam

antalya

işçi

araba

bagaj

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Olay, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler, şaşkınlığa uğradı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

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antalya, işçi, araba, bagaj