https://tr.sputniknews.com/20220114/atasehirde-bir-avukati-bicaklayarak-gasp-eden-yabanci-uyruklu-saldirganlar-tutuklandi-1052722026.html

Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı

Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı

Ataşehir'de avukat Ahmet Refik Güven'i bıçakla yaralayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:29+0300

2022-01-14T00:29+0300

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türkiye

gasp

ataşehir

avukat

yabancı uyruklu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Çarşamba günü gece 00.15 sıralarında yabancı uyruklu 3 kişi, avukat Ahmet Refik Güven'i bacağından bıçaklayarak cep telefonunu gasp etti.Aynı şüphelilerin daha sonra Yenisahra Mahallesi'nde B.S isimli kişiye de gasp teşebbüsünde bulunduğu bilgisini edinen ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.Her iki konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler E.A, R.S. ve S.E aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanıldıkları bıçak ile gasp sonucu elde ettikleri cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler, 'gasp' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Avukat Güven, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gece eve dönerken konuştuğu cep telefonunu kapattığı sırada arkadan saldırıya uğradığını söyledi.'Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı'Güven, olayı şöyle anlattı:

türkiye

ataşehir

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gasp, ataşehir, avukat, yabancı uyruklu