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Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı
00:29 14.01.2022 (güncellendi: 00:54 14.01.2022)
© İHA Ahmet Refik Güven
© İHA
Ataşehir'de avukat Ahmet Refik Güven'i bıçakla yaralayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Çarşamba günü gece 00.15 sıralarında yabancı uyruklu 3 kişi, avukat Ahmet Refik Güven'i bacağından bıçaklayarak cep telefonunu gasp etti.
Aynı şüphelilerin daha sonra Yenisahra Mahallesi'nde B.S isimli kişiye de gasp teşebbüsünde bulunduğu bilgisini edinen ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Her iki konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler E.A, R.S. ve S.E aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanıldıkları bıçak ile gasp sonucu elde ettikleri cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler, 'gasp' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Avukat Güven, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gece eve dönerken konuştuğu cep telefonunu kapattığı sırada arkadan saldırıya uğradığını söyledi.
Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı: 'Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı. Onlara durmalarını, para vereceğimi söyledim ama anlamadılar' https://t.co/4rXtlg7TMn pic.twitter.com/DdAkLzPgX7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 13, 2022
'Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı'
Güven, olayı şöyle anlattı:
''Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı. Onlara durmalarını, para vereceğimi söyledim ama anlamadılar. Bacağıma bıçak sapladılar. Sonra sokağın başında birinin geldiğini görünce aralarından biri, diğer ikisini ikna edip götürdü. Olay yerinde bacağıma tampon yaptım, motokurye arkadaşın yardımıyla kız arkadaşımın evine gidip polisi aradım. Sonrasında polise ifade verip, hastaneye gittim. Dizimin altına 6-7 dikiş atıldı. 8-9 gündür evde yatıyorum, fizik tedaviye başlayacağım. O gece yardımcı olan sağlıkçı ve polis arkadaşlara çok teşekkür ederim, çok ilgilendiler."