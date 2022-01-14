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Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un sunduğu ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım öngöre tasarıya karşı olduklarını belirtti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:12+0300
2022-01-14T01:12+0300
2022-01-14T01:14+0300
dünya
abd
kuzey akım-2
demokratlar
cumhuriyetçiler
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Beyaz Saray’ın açıklamasında, “İdare, Kuzey Akım-2 üzerindeki çalışmalardan sorumlu kişi ve şirketlere yaptırım öngören bu tasarıya şiddetle karşı çıkıyor” ifadesine yer verildi.Bu tasarının Ukrayna’ya yardımcı olacağına inanmadıklarını kaydeden Beyaz Saray, tasarının, Avrupalı müttefiklerinin birliğini bozabileceğini belirtti.ABD Senatosu, Kuzey Akım-2’ye yaptırım öngören tasarıyı onaylamadıABD Senatosu, Cumhuriyetçi Ted Cruz’un sunduğu ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım öngören tasarıya onay vermedi.Tasarının onaylanması için 60 senatörün ‘evet’ oyuna ihtiyaç vardı, ama oylamada bu sayıya ulaşılamadı.
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abd, kuzey akım-2, demokratlar, cumhuriyetçiler
Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız 01:12 14.01.2022 (güncellendi: 01:14 14.01.2022)
Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un sunduğu ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım öngöre tasarıya karşı olduklarını belirtti.
Beyaz Saray’ın açıklamasında, “
İdare, Kuzey Akım-2 üzerindeki çalışmalardan sorumlu kişi ve şirketlere yaptırım öngören bu tasarıya şiddetle karşı çıkıyor” ifadesine yer verildi.
Bu tasarının Ukrayna’ya yardımcı olacağına inanmadıklarını kaydeden Beyaz Saray, tasarının, Avrupalı müttefiklerinin birliğini bozabileceğini belirtti.
ABD Senatosu, Kuzey Akım-2’ye yaptırım öngören tasarıyı onaylamadı
ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Ted Cruz’un sunduğu ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yaptırım öngören tasarıya onay vermedi.
Tasarının onaylanması için 60 senatörün ‘evet’ oyuna ihtiyaç vardı, ama oylamada bu sayıya ulaşılamadı.