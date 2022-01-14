https://tr.sputniknews.com/20220114/bilim-insanlari-kovid-19u-agir-gecirme-riskini-iki-katina-cikaran-geni-kesfetti-1052736105.html

Bilim insanları, 'Kovid-19'u ağır geçirme riskini iki katına çıkaran' geni keşfetti

Bilim insanları, 'Kovid-19'u ağır geçirme riskini iki katına çıkaran' geni keşfetti

Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, yaş, cinsiyet ve kilodan sonra hastaların koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu ağır geçirmesinde... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:29+0300

2022-01-14T12:29+0300

2022-01-14T12:30+0300

koronavirüs

polonya

gen

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucunda, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme riskini iki katından daha fazla oranda arttıran gen keşfedildi.Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonunun hangi yoğunlukta geçirileceğini belirleyen genin yaş, cinsiyet ve kilodan sonra dördüncü en önemli faktör olduğunu tespit etti.Söz konusu gene sahip olanların Polonya'daki oranı nüfusun yüzde 14'üyken, Avrupa'nın tamamında ise yüzde 8-9 oranında kişi bu geni taşıyor. Bu buluşun kimin daha fazla hastalık riski taşıdığını tespit etmekte doktorlara yardımcı olacağı belirtilirken, bu sayede aşılamada da öncelik sırasının belirlenebileceği kaydedildi.Yeni araştırmanın Polonya'daki aşılamalara yardımcı olacağı umuluyor. Zira aşı olma konusundaki tereddüt, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasına neden olmaya devam ediyor.Son verilere göre Polonya nüfusunun yüzde 56.2'i koronavirüse karşı tam aşılama yaptırdı.

https://tr.sputniknews.com/20210718/70-bini-askin-kisi-incelendi-koronavirusu-agir-geciren-genclerin-yuzde-40inda-organ-hasari-olustu-1044991037.html

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polonya, gen, koronavirüs, koronavirüs aşısı