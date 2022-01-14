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Bilim insanları, 'Kovid-19'u ağır geçirme riskini iki katına çıkaran' geni keşfetti
Bilim insanları, 'Kovid-19'u ağır geçirme riskini iki katına çıkaran' geni keşfetti
Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, yaş, cinsiyet ve kilodan sonra hastaların koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu ağır geçirmesinde... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:29+0300
2022-01-14T12:30+0300
koronavirüs
polonya
gen
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucunda, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme riskini iki katından daha fazla oranda arttıran gen keşfedildi.Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonunun hangi yoğunlukta geçirileceğini belirleyen genin yaş, cinsiyet ve kilodan sonra dördüncü en önemli faktör olduğunu tespit etti.Söz konusu gene sahip olanların Polonya'daki oranı nüfusun yüzde 14'üyken, Avrupa'nın tamamında ise yüzde 8-9 oranında kişi bu geni taşıyor. Bu buluşun kimin daha fazla hastalık riski taşıdığını tespit etmekte doktorlara yardımcı olacağı belirtilirken, bu sayede aşılamada da öncelik sırasının belirlenebileceği kaydedildi.Yeni araştırmanın Polonya'daki aşılamalara yardımcı olacağı umuluyor. Zira aşı olma konusundaki tereddüt, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasına neden olmaya devam ediyor.Son verilere göre Polonya nüfusunun yüzde 56.2'i koronavirüse karşı tam aşılama yaptırdı.
https://tr.sputniknews.com/20210718/70-bini-askin-kisi-incelendi-koronavirusu-agir-geciren-genclerin-yuzde-40inda-organ-hasari-olustu-1044991037.html
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polonya, gen, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Bilim insanları, 'Kovid-19'u ağır geçirme riskini iki katına çıkaran' geni keşfetti

12:29 14.01.2022 (güncellendi: 12:30 14.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya-laboratuvar-virüs
Rusya-laboratuvar-virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, yaş, cinsiyet ve kilodan sonra hastaların koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu ağır geçirmesinde etkili olan dördüncü faktörün bir gen olduğunu keşfetti.
Bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucunda, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme riskini iki katından daha fazla oranda arttıran gen keşfedildi.
Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonunun hangi yoğunlukta geçirileceğini belirleyen genin yaş, cinsiyet ve kilodan sonra dördüncü en önemli faktör olduğunu tespit etti.
Söz konusu gene sahip olanların Polonya'daki oranı nüfusun yüzde 14'üyken, Avrupa'nın tamamında ise yüzde 8-9 oranında kişi bu geni taşıyor.
Bu buluşun kimin daha fazla hastalık riski taşıdığını tespit etmekte doktorlara yardımcı olacağı belirtilirken, bu sayede aşılamada da öncelik sırasının belirlenebileceği kaydedildi.
Yeni araştırmanın Polonya'daki aşılamalara yardımcı olacağı umuluyor. Zira aşı olma konusundaki tereddüt, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasına neden olmaya devam ediyor.
Son verilere göre Polonya nüfusunun yüzde 56.2'i koronavirüse karşı tam aşılama yaptırdı.
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