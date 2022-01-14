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https://tr.sputniknews.com/20220114/chpli-basarirdan-demiroren-hakkinda-nitelikli-dolandiriciliktan-suc-duyurusu-1052725646.html
CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu
CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu
CHP'li Ali Mahir Başarır, Demirören Holding ve Ziraat Bankası’nın yönetim kurulu üyeleri hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:47+0300
2022-01-14T01:47+0300
türkiye
chp
ziraat bankası
suç duyurusu
nitelikli dolandırıcılık
demirören holding
ali mahir başarır
yıldırım demirören
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Holding ve Ziraat Bankası hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Başarır’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Demirören Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla Ziraat Bankası’ndan, 5 Nisan 2018 tarihinde 700 milyon dolar şirket satın alma proje kredisi, 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon dolar limitli kredi kullandırma işlemi yapılmıştır. Kredi taksitlerinin ödenmemesinin devamında hem şirket hem de banka yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen eylemler suç teşkil etmektedir” denildi.ANKA'nın aktardığına göre dilekçede, Demirören Holding'in kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin ödenmemesi üzerine yeniden yapılandırmaya gidildiği ve bu sırada şirketin, kredi borçları karşılığında bankaya, işletme sermayesi kredilerinin teminatında yer alan ve Sayıştay raporlarına da konu 22 adet arsa ve tarla niteliğinde gayrimenkulün devrini sağlandığı belirtildi. Bu devir işlemi sırasında gayrimenkullerin değerinin gerçek değerinin çok üzerinde gösterildiği vurgulanan dilekçede, Ziraat Bankası’nın şirketlere ortak olma hakkını kullanmadığı ve şirketin tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazları konut alanıymış gibi değerlendirerek, var olmayan bir değer üzerinden şirket borcunun kapattığı kaydedildi.Dilekçede, sayılan bu nedenlerle Demirören Holding ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Bankacılık Kanunu'na muhalefet’ suçlarından kamu davası açılması talep edildi.'Bu açıkça bir banka dolandırıcılığı suçudur'Başarır, yaptığı suç duyurusunun ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.“Ziraat Bankası’nın usulsüz bir şekilde Demirören’e verdiği kredi ve Demirören Grubu'nun bunun bir lirasını dahi ödemediğinin tespiti üzerine suç duyurusunda bulunmak için buradayız" diyen Başarır, şunları söyledi:“Bakın, eski parayla söyleyeyim, 12 katrilyon arkadaşlar. 12 katrilyon krediyi Demirören çekmiş, Ziraat Bankası ne bir ihtarname yollamış ne icra takibinde bulunmuş ne suç duyurusunda bulunmuş, ama bunu Sayıştay tespit etmiş. Yani bu ülkenin çiftçisinin, memurunun kamu bankasının 12 katrilyonunu bu beyefendi niye almış? Ben burada, Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundum. Eğer gerçekten yargıda bir parça vicdan varsa bunun gereğini yaparlar, bir dava açarlar. Bu, açıkça söylüyorum bir banka dolandırıcılığı suçudur. Ziraat Bankası’nın buradaki suçu ise görevini kötüye kullanmıştır, ihmal etmiştir. Umarım 84 milyon adına bir iddianame hazırlarlar, bir parça yargı da varmış diyebiliriz.”'Savcılığın re'sen işlem başlatması gereken bir konu bu'Ali Mahir Başarır’ın avukatı Oğuzhan Cenan da “Savcılığın re'sen işlem başlatması gereken bir konu bu. Çünkü ortada 2020 yılına ait bir Sayıştay raporu var ve bu Sayıştay raporunda Demirören Holding ile Ziraat Bankası arasında birtakım usulsüzlükler tespit edilmiş vaziyette. Bununla ilgili gereği yapılmış olsun isterdik. Fakat bununla alakalı daha önce bir soruşturma yürütülmediği için biz de savcılığın işini kolaylaştırmak, ona yön göstermek adına bir suç duyurusunda bulunduk” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/demiroren-grubu-chpli-basaririn-20-aralik-iddiasini-yargiya-tasidi-1052490171.html
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chp, ziraat bankası, suç duyurusu, nitelikli dolandırıcılık, demirören holding, ali mahir başarır, yıldırım demirören

CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu

01:47 14.01.2022
© AAYıldırım Demirören
Yıldırım Demirören - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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CHP'li Ali Mahir Başarır, Demirören Holding ve Ziraat Bankası’nın yönetim kurulu üyeleri hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Bankacılık Kanunu'na muhalefet’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Holding ve Ziraat Bankası hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Başarır’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Demirören Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla Ziraat Bankası’ndan, 5 Nisan 2018 tarihinde 700 milyon dolar şirket satın alma proje kredisi, 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon dolar limitli kredi kullandırma işlemi yapılmıştır. Kredi taksitlerinin ödenmemesinin devamında hem şirket hem de banka yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen eylemler suç teşkil etmektedir” denildi.
ANKA'nın aktardığına göre dilekçede, Demirören Holding'in kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin ödenmemesi üzerine yeniden yapılandırmaya gidildiği ve bu sırada şirketin, kredi borçları karşılığında bankaya, işletme sermayesi kredilerinin teminatında yer alan ve Sayıştay raporlarına da konu 22 adet arsa ve tarla niteliğinde gayrimenkulün devrini sağlandığı belirtildi. Bu devir işlemi sırasında gayrimenkullerin değerinin gerçek değerinin çok üzerinde gösterildiği vurgulanan dilekçede, Ziraat Bankası’nın şirketlere ortak olma hakkını kullanmadığı ve şirketin tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazları konut alanıymış gibi değerlendirerek, var olmayan bir değer üzerinden şirket borcunun kapattığı kaydedildi.
Dilekçede, sayılan bu nedenlerle Demirören Holding ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Bankacılık Kanunu'na muhalefet’ suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

'Bu açıkça bir banka dolandırıcılığı suçudur'

Başarır, yaptığı suç duyurusunun ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
“Ziraat Bankası’nın usulsüz bir şekilde Demirören’e verdiği kredi ve Demirören Grubu'nun bunun bir lirasını dahi ödemediğinin tespiti üzerine suç duyurusunda bulunmak için buradayız" diyen Başarır, şunları söyledi:
“Bakın, eski parayla söyleyeyim, 12 katrilyon arkadaşlar. 12 katrilyon krediyi Demirören çekmiş, Ziraat Bankası ne bir ihtarname yollamış ne icra takibinde bulunmuş ne suç duyurusunda bulunmuş, ama bunu Sayıştay tespit etmiş. Yani bu ülkenin çiftçisinin, memurunun kamu bankasının 12 katrilyonunu bu beyefendi niye almış? Ben burada, Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundum. Eğer gerçekten yargıda bir parça vicdan varsa bunun gereğini yaparlar, bir dava açarlar. Bu, açıkça söylüyorum bir banka dolandırıcılığı suçudur. Ziraat Bankası’nın buradaki suçu ise görevini kötüye kullanmıştır, ihmal etmiştir. Umarım 84 milyon adına bir iddianame hazırlarlar, bir parça yargı da varmış diyebiliriz.”

'Savcılığın re'sen işlem başlatması gereken bir konu bu'

Ali Mahir Başarır’ın avukatı Oğuzhan Cenan da “Savcılığın re'sen işlem başlatması gereken bir konu bu. Çünkü ortada 2020 yılına ait bir Sayıştay raporu var ve bu Sayıştay raporunda Demirören Holding ile Ziraat Bankası arasında birtakım usulsüzlükler tespit edilmiş vaziyette. Bununla ilgili gereği yapılmış olsun isterdik. Fakat bununla alakalı daha önce bir soruşturma yürütülmediği için biz de savcılığın işini kolaylaştırmak, ona yön göstermek adına bir suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı
7 Ocak, 07:52
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