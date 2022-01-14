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Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 160 arttı
Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 160 arttı
Çin'de "Yeni Enerji Aracı" olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların satışı 2021'de yıllık yüzde 160 artışla 3... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:05+0300
2022-01-14T01:05+0300
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çin
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elektrikli araç
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Şinhua Ajansı'nın Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine dayandırdığı haberine göre, Çin elektrikli araç satışında 7 yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı.Elektrikli araç satışları, yıllık yüzde 160 artarken, toplam satışlar içindeki payı da yüzde 13.4'e yükseldi.Elektrikli araç satışlarının, toplam taşıt satışlarının yüzde 20'sine ulaşması hedefleniyorSatışların artmasında Çin'in elektrikli araç altyapısını destekleyen yatırımlarını artırması da etkili oldu. 2021 sonuna dek Çin'de 75 bin şarj istasyonu, 2 milyon 620 bin şarj cihazı ve 1298 batarya değiştirme istasyonu kuruldu.2021'de küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yerli ve yabancı otomotiv firmaları elektrikli araç üretiminde kesintiye giderken, 2022'de çip sıkıntısının gevşemesiyle üretimin ve satışların artması bekleniyor.2020'de hazırlanan 5 yıllık sektörel kalkınma planına göre Çin'de 2025 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam motorlu taşıt satışlarının yüzde 20'sine ulaşması hedefleniyor.
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çin, araç, elektrikli araç

Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 160 arttı

01:05 14.01.2022
© AAelektrikli araç
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Çin'de "Yeni Enerji Aracı" olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların satışı 2021'de yıllık yüzde 160 artışla 3 milyon 520 bine ulaştı.
Şinhua Ajansı'nın Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine dayandırdığı haberine göre, Çin elektrikli araç satışında 7 yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı.
Elektrikli araç satışları, yıllık yüzde 160 artarken, toplam satışlar içindeki payı da yüzde 13.4'e yükseldi.

Elektrikli araç satışlarının, toplam taşıt satışlarının yüzde 20'sine ulaşması hedefleniyor

Satışların artmasında Çin'in elektrikli araç altyapısını destekleyen yatırımlarını artırması da etkili oldu. 2021 sonuna dek Çin'de 75 bin şarj istasyonu, 2 milyon 620 bin şarj cihazı ve 1298 batarya değiştirme istasyonu kuruldu.
2021'de küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yerli ve yabancı otomotiv firmaları elektrikli araç üretiminde kesintiye giderken, 2022'de çip sıkıntısının gevşemesiyle üretimin ve satışların artması bekleniyor.
2020'de hazırlanan 5 yıllık sektörel kalkınma planına göre Çin'de 2025 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam motorlu taşıt satışlarının yüzde 20'sine ulaşması hedefleniyor.
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