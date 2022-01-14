https://tr.sputniknews.com/20220114/domenec-torrent-galatasaraya-imza-atti-1052752880.html

Domenec Torrent Galatasaray'a imzayı attı

Domenec Torrent Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaraya'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılı ekibe imzayı attı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:34+0300

2022-01-14T19:34+0300

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spor

galatasaray

imza

domenec torrent

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Galatasaray'ın paylaşımında, "Galatasaray'a hoş geldiniz. Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadelerine yer verildi.Torrent imza attıktan sonra duygularını Galatasaray TV mikrofonlarına anlattı. Torrent, “Bu büyük topluluğun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray çok büyük bir takım. Türkiye’nin tek dört yıldızlı ve Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum” şeklinde konuştu.İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray taraftarının takımlarına verdiği büyük destekle bilindiğini ifade ederek , “Galatasaray taraftarları Türkiye’de ve dünyada tanınıyor. Bu takıma büyük fayda sağladıklarını düşünüyorum” dedi.

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galatasaray, imza, domenec torrent