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Fransa'dan Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı
Fransa'dan Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı
Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:08+0300
2022-01-14T23:08+0300
koronavirüs
fransa
koronavirüs aşısı
novavax
acil kullanım onayı
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Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının 'faydalı alternatif' olacağı aktarıldı.Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen 5. aşı oldu.Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Covid-19 aşısı onaylanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ab-ilac-duzenleyicisi-novavax-asisinin-kullanimini-tavsiye-etti-1051959772.html
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fransa, koronavirüs aşısı, novavax, acil kullanım onayı

Fransa'dan Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

23:08 14.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISNovavax
Novavax - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.
Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.
Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının 'faydalı alternatif' olacağı aktarıldı.
Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen 5. aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Covid-19 aşısı onaylanmıştı.
Novavax - Nuvaxovid - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
21 Aralık 2021, 04:08
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