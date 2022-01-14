Fransa'dan Novavax'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının 'faydalı alternatif' olacağı aktarıldı.Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen 5. aşı oldu.Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Covid-19 aşısı onaylanmıştı.
Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.
Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.
Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının 'faydalı alternatif' olacağı aktarıldı.
Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen 5. aşı oldu.
Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Covid-19 aşısı onaylanmıştı.