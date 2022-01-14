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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:06+0300
2022-01-14T12:22+0300
politika
selçuk özdağ
gelecek partisi
ysk
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.Özdağ ne demişti? Özdağ, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu’nun "YSK zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:"Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz."
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selçuk özdağ, gelecek partisi, ysk

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

12:06 14.01.2022 (güncellendi: 12:22 14.01.2022)
© AASelçuk Özdağ
Selçuk Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Özdağ ne demişti?

Özdağ, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu’nun "YSK zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz."
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