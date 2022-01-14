https://tr.sputniknews.com/20220114/interde-hakan-calhanoglu-aralik-ayinin-en-iyi-oyuncusu-secildi-1052755451.html

Inter'de Hakan Çalhanoğlu aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021’de gösterdiği performansla mavi-siyahlı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T21:47+0300

2022-01-14T21:47+0300

2022-01-14T21:47+0300

spor

hakan çalhanoğlu

serie a

inter

en iyi oyuncu

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Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun 'ayın en iyi oyuncusu' seçildiği belirtildi.Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/italya-super-kupasini-inter-kazandi-1052686813.html

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hakan çalhanoğlu, serie a, inter, en iyi oyuncu