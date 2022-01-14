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İşini sıkıcı bulan adam şirkete dava açtı: 33 bin sterlin kazandı
İşini sıkıcı bulan adam şirkete dava açtı: 33 bin sterlin kazandı
Paris'te yaşayan bir adam, çalıştığı işin sıkıcı olduğu ve sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle açtığı davada 33 bin sterlin kazandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:26+0300
2022-01-14T12:25+0300
dünya
ingiltere
tazminat
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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve 'Interparfums' isimli bir lüks parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, yedi ay boyunca hastalık izninde kaldıktan sonra 2014 yılında işten çıkarıldı.Le Monde'un haberine göre Desnard, işi nedeniyle yorgunluğunun kötüleştiğini ve araba sürerken sara nöbetine girip birkaç gün komada kaldığını açıkladı. 'Görünmez olduğum izlenimine kapıldım'4 yıl boyunca her gün 20-40 dakika çalışan adam, bu süreleri de 'cehenneme' benzetti. Desnard, "Artık hiçbir şeye enerjim kalmamıştı. Bir hiç için maaş aldığım için kendimi suçlu hissettim ve utandım. Şirkette görünmez olduğum izlenimine kapıldım" ifadelerini kullandı. İşyerine karşı yasal mücadele başlatan Desnard, başvurduğu iş mahkemesine tazminat talebinde bulundu. Mahkeme ise, 'sıkılmanın' tacizin bir türü olduğunu kabul etti ve Paris Temyiz Mahkemesi de kararı destekledi. Mental Health UK'ye göre, Desnard'ın yaşadığı türden bir tükenmişlik, 'fiziksel ve duygusal tükenme' durumudur. İşinizde uzun süreli stres yaşadığınızda, fiziksel veya duygusal olarak yorucu bir görevde uzun süre çalıştığınızda ortaya çıkabilir.Bazı semptomlar genellikle 'yorgun veya bitkin hissetmek, kendinden şüphe duymak veya bunalmış hissetmek' olarak tanımlanır. İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 68'i tükenmişlik semptomlarını yanlışlıkla endişeli olarak tanımlıyor.Bununla birlikte, bu ruh hali, esas olarak işyerinde zihinsel yük nedeniyle fiziksel hastalığa neden olan psikolojik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.
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ingiltere, tazminat, sterlin

İşini sıkıcı bulan adam şirkete dava açtı: 33 bin sterlin kazandı

12:26 14.01.2022
© DHASterlin - dolar
Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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Paris'te yaşayan bir adam, çalıştığı işin sıkıcı olduğu ve sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle açtığı davada 33 bin sterlin kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve 'Interparfums' isimli bir lüks parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, yedi ay boyunca hastalık izninde kaldıktan sonra 2014 yılında işten çıkarıldı.
Le Monde'un haberine göre Desnard, işi nedeniyle yorgunluğunun kötüleştiğini ve araba sürerken sara nöbetine girip birkaç gün komada kaldığını açıkladı.

'Görünmez olduğum izlenimine kapıldım'

4 yıl boyunca her gün 20-40 dakika çalışan adam, bu süreleri de 'cehenneme' benzetti. Desnard, "Artık hiçbir şeye enerjim kalmamıştı. Bir hiç için maaş aldığım için kendimi suçlu hissettim ve utandım. Şirkette görünmez olduğum izlenimine kapıldım" ifadelerini kullandı.
İşyerine karşı yasal mücadele başlatan Desnard, başvurduğu iş mahkemesine tazminat talebinde bulundu. Mahkeme ise, 'sıkılmanın' tacizin bir türü olduğunu kabul etti ve Paris Temyiz Mahkemesi de kararı destekledi.
Mental Health UK'ye göre, Desnard'ın yaşadığı türden bir tükenmişlik, 'fiziksel ve duygusal tükenme' durumudur. İşinizde uzun süreli stres yaşadığınızda, fiziksel veya duygusal olarak yorucu bir görevde uzun süre çalıştığınızda ortaya çıkabilir.
Bazı semptomlar genellikle 'yorgun veya bitkin hissetmek, kendinden şüphe duymak veya bunalmış hissetmek' olarak tanımlanır. İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 68'i tükenmişlik semptomlarını yanlışlıkla endişeli olarak tanımlıyor.
Bununla birlikte, bu ruh hali, esas olarak işyerinde zihinsel yük nedeniyle fiziksel hastalığa neden olan psikolojik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.
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