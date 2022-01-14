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https://tr.sputniknews.com/20220114/isvicre-bankasinin-ceosu-bitcoin-icin-2022-tahminini-acikladi-1052728536.html
İsviçre bankasının CEO'su Bitcoin için 2022 tahminini açıkladı
İsviçre bankasının CEO'su Bitcoin için 2022 tahminini açıkladı
Bir İsviçre bankasının patronu firmanın analizlerine dayanarak Bitcoin fiyatının 2022'de yeni rekor seviyelere çıkacağını öngördü. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T06:58+0300
2022-01-14T06:58+0300
ekonomi
isviçre
bitcoin
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Seba'nın CEO'su Guido Buehler giderek daha fazla kurumsal yatırımcının benimsediği kripto para biriminin gelecek 12 ayda 75 bin dolar kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini söyledi.Independent Türkçe'den Anthony Cuthbertson'un haberine göre, çarşamba günü İsviçre'nin Saint Moritz kasabasında düzenlenen Kripto Finans Konferansı'nda CNBC'ye konuşan Buehler, Bitcoin'in yeni bir zirve görerek kasımda kaydettiği 69 bin doları geçeceği tahmininde bulundu:"Dahili değerleme modellerimiz şu anda 50 bin ile 75 bin dolar arasında bir fiyat gösteriyor. Bu seviyeyi göreceğimizden epey eminim. Mesele her zaman zamanlamadır.Kurumsal para muhtemelen fiyatı yukarı çekecek. Tam denetimli bir banka olarak çalışıyoruz. Yatırım yapmak için doğru zamanı arayan varlık havuzlarımız var."2012'den beri en kötü yıl başlangıcını yapıp önceki günlerde 40 bin doların da altına düşen Bitcoin şu anda 43 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.Kayıplar Bitcoin'i 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesi için kullanılan tabirle, "ölüm kesişimi"nin altına düşmeye tehlikeli ölçüde yaklaştırdı.Kulağa uğursuz gelen bu olay 1929 Wall Street iflası ve 2008 Finansal Krizi gibi önceki örneklerle birlikte, genellikle uzun vadeli bir ayı piyasasına işaret ediyor.Bitcoin şimdiye kadar bu sonuçtan kaçınmayı başardı fakat son günlerdeki hafif sıçrama yatırımcılara bu düşüşün en alt noktasının 40 bin dolar olacağı umudunu verdi. Fiyat 2021 boyunca önemli bir psikolojik seviye rolü oynamış ve genel olarak güçlü bir direnç görmüştü.
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isviçre, bitcoin

İsviçre bankasının CEO'su Bitcoin için 2022 tahminini açıkladı

06:58 14.01.2022
© REUTERS / Edgar SuBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Edgar Su
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Bir İsviçre bankasının patronu firmanın analizlerine dayanarak Bitcoin fiyatının 2022'de yeni rekor seviyelere çıkacağını öngördü.
Seba'nın CEO'su Guido Buehler giderek daha fazla kurumsal yatırımcının benimsediği kripto para biriminin gelecek 12 ayda 75 bin dolar kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini söyledi.
Independent Türkçe'den Anthony Cuthbertson'un haberine göre, çarşamba günü İsviçre'nin Saint Moritz kasabasında düzenlenen Kripto Finans Konferansı'nda CNBC'ye konuşan Buehler, Bitcoin'in yeni bir zirve görerek kasımda kaydettiği 69 bin doları geçeceği tahmininde bulundu:
"Dahili değerleme modellerimiz şu anda 50 bin ile 75 bin dolar arasında bir fiyat gösteriyor. Bu seviyeyi göreceğimizden epey eminim. Mesele her zaman zamanlamadır.
Kurumsal para muhtemelen fiyatı yukarı çekecek. Tam denetimli bir banka olarak çalışıyoruz. Yatırım yapmak için doğru zamanı arayan varlık havuzlarımız var."
2012'den beri en kötü yıl başlangıcını yapıp önceki günlerde 40 bin doların da altına düşen Bitcoin şu anda 43 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Kayıplar Bitcoin'i 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesi için kullanılan tabirle, "ölüm kesişimi"nin altına düşmeye tehlikeli ölçüde yaklaştırdı.
Kulağa uğursuz gelen bu olay 1929 Wall Street iflası ve 2008 Finansal Krizi gibi önceki örneklerle birlikte, genellikle uzun vadeli bir ayı piyasasına işaret ediyor.
Bitcoin şimdiye kadar bu sonuçtan kaçınmayı başardı fakat son günlerdeki hafif sıçrama yatırımcılara bu düşüşün en alt noktasının 40 bin dolar olacağı umudunu verdi. Fiyat 2021 boyunca önemli bir psikolojik seviye rolü oynamış ve genel olarak güçlü bir direnç görmüştü.
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