Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamadan bir kesit paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saraydaki Şahıs’a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter’ın da benden. Bekliyorum…” ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum..." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamadan bir kesit paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.
Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum... pic.twitter.com/0juS51bu1l
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saraydaki Şahıs’a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter’ın da benden. Bekliyorum…” ifadelerini kullandı.