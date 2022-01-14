https://tr.sputniknews.com/20220114/kemal-kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-nerede-ve-ne-zaman-istersen-prompterin-da-benden-1052722374.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:30+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

prompter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamadan bir kesit paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saraydaki Şahıs’a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter’ın da benden. Bekliyorum…” ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, prompter