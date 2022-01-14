Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-2-kisi-basina-cuval-gecirerek-ekmek-sandigini-caldi-1052754974.html
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T21:18+0300
2022-01-14T21:18+0300
2022-01-14T21:18+0300
dünya
kilis
ekmek
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052754791_0:3:1382:780_1920x0_80_0_0_a2c310c5abfd7cd505cf6e48075e000c.jpg
Kilis'te medyana gelen olayda, Ahmet D.'ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı. 2 kişi ilk önce olay yerine gelerek keşif yaptıktan sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla gelerek ekmek sandığını çalıp kayıplara karıştı. Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052754791_169:0:1213:783_1920x0_80_0_0_7fe54b8f03ee8ccddfebb73944aaca19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kilis, ekmek, hırsızlık
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı.
Kilis'te medyana gelen olayda, Ahmet D.'ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı.
2 kişi ilk önce olay yerine gelerek keşif yaptıktan sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla gelerek ekmek sandığını çalıp kayıplara karıştı.
Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.