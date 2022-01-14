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Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Kilis'teki bir keçinin sol kulağından boynuz çıktı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:11+0300
2022-01-14T14:22+0300
yaşam
türkiye
keçi
boynuz
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Kilis'te Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.'Otlatırken farkettim'İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum" dedi.
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türkiye, keçi, boynuz

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

14:11 14.01.2022 (güncellendi: 14:22 14.01.2022)
© AAKilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı
Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Kilis'teki bir keçinin sol kulağından boynuz çıktı.
Kilis'te Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.
Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

'Otlatırken farkettim'

İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum" dedi.
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