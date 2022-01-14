https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-bir-kecinin-kulaginda-boynuz-cikti-1052740980.html

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'te bir keçinin kulağında boynuz çıktı

Kilis'teki bir keçinin sol kulağından boynuz çıktı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:11+0300

2022-01-14T14:11+0300

2022-01-14T14:22+0300

yaşam

türkiye

keçi

boynuz

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Kilis'te Süngütepe köyünde hayvancılık yapan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, yaklaşık 100 keçisini dağda otlatırken birinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.Recep Sarıkurt, yaklaşık 30 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.'Otlatırken farkettim'İlk defa kulağında boynuz çıkan keçiyle karşılaştığına dikkati çeken Sarıkurt, "Keçinin kulağının ucundan boynuz çıktı. Bunu dün hayvanları dağda otlatırken fark ettim. Bu keçi küçüklüğünden beri yanımda, 10 yıldır besliyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220114/domuzdan-insana-yapilan-ilk-kalp-naklinde-etik-tartismasi-sabikali-olmamasi-bir-kriter-mi-1052738327.html

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türkiye, keçi, boynuz