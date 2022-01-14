https://tr.sputniknews.com/20220114/kur-donusumunde-bankalara-komisyon-ertelemesi-1052755698.html

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi

Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15.04.2022 itibarıyla yüzde 10'a, 08.07.2022 itibarıyla yüzde 20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T22:03+0300

2022-01-14T22:03+0300

2022-01-14T22:03+0300

ekonomi

tcmb

döviz

komisyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104188/45/1041884531_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d5af212957b87606c5a21912165552a.jpg

Bloomberg HT’nin haberine göre, Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15.04.2022 itibarıyla yüzde 10'a, 08.07.2022 itibarıyla yüzde 20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık yüzde 1.5 komisyon uygulanmayacağı kaydedildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz zorunlu karşılık komisyon muafiyeti için dövizden TL'ye yüzde 10 ve yüzde 20 dönüşüm oranları için daha önce Ocak ve Mart tarihlerini vermişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tcmb, döviz, komisyon