https://tr.sputniknews.com/20220114/olen-babasinin-cansiz-bedenini-emekli-maasi-icin-4-ay-evde-sakladi-1052731142.html

Ölen babasının cansız bedenini, emekli maaşı için 4 ay evde sakladı

Ölen babasının cansız bedenini, emekli maaşı için 4 ay evde sakladı

Japonya’da, ölen babasının maaşını alabilmek için yaklaşık 4 ay boyunca cesedini evinde saklayan kadın tutuklandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T10:14+0300

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dünya

japonya

maaş

emekli

ceset

baba

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Japonya'nın Aomori eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yerel polis, ölen babasının cesedini yaklaşık 4 ay boyunca evde sakladığı tespit edilen bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan 46 yaşındaki Hiromi Şiratori'nin komşuları, yaşlı adamı uzun süre göremeyince durumdan şüphelendi. Olayın polise bildirilmesinin ardından 11 Ocak'ta eve giden güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinde babasının Eylül 2021'de öldüğünü söyledi. Şahsın, babasının emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği de öğrenildi. Şüphelinin babasının kesin ölüm tarihini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

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japonya, maaş, emekli, ceset, baba