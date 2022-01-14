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https://tr.sputniknews.com/20220114/polonyada-casus-yazilim-pegasus-icin-sorusturma-komisyonu-1052725040.html
Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
Polonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada "Pegasus" casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:31+0300
2022-01-14T01:31+0300
dünya
polonya
yazılım
casus yazılım
casus
pegasus
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Polonya Senatosu, İsrail'in Pegasus casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını onayladı.Polonya devlet ajansının haberine göre, 100 sandalyeli Senato'da yapılan oylamada 52 üye soruşturma komisyonu kurulmasını onaylarken, 45 senatör karşı oy kullandı.7 kişilik komisyonda muhalefet partilerinin temsilcisi olan senatörlerin yanı sıra bir bağımsız milletvekili yer alırken, Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet (PİS) partisi komisyon üyeliğine aday göstermedi.Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatı Roman Giertych'in, Polonya'da hükümetin yargıda tartışmalı değişiklikler yapma girişimlerine karşı çıktığı ifade edilen savcı Ewa Wrzosek'in ve Polonyalı muhalif senatör Krzysztof Brejza'nın telefonlarının, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen Pegasus yazılımıyla hacklendiği ortaya çıkmıştı.PİS lideri Jaroslaw Kaczynski, "Pegasus"un satın alındığını kabul ederek birçok ülkenin gizli servisleri tarafından suç ve yolsuzlukla mücadelede kullanıldığını belirttiği yazılım için "Polonya servislerinde bu tür yazılımların olmaması elimizi zayıflatırdı" ifadesini kullanmıştı.NSO'nun Pegasus casus yazılımıUluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştıABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Bunun yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.
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Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu

01:31 14.01.2022
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Polonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada "Pegasus" casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi.
Polonya Senatosu, İsrail'in Pegasus casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını onayladı.
Polonya devlet ajansının haberine göre, 100 sandalyeli Senato'da yapılan oylamada 52 üye soruşturma komisyonu kurulmasını onaylarken, 45 senatör karşı oy kullandı.
7 kişilik komisyonda muhalefet partilerinin temsilcisi olan senatörlerin yanı sıra bir bağımsız milletvekili yer alırken, Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet (PİS) partisi komisyon üyeliğine aday göstermedi.
Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatı Roman Giertych'in, Polonya'da hükümetin yargıda tartışmalı değişiklikler yapma girişimlerine karşı çıktığı ifade edilen savcı Ewa Wrzosek'in ve Polonyalı muhalif senatör Krzysztof Brejza'nın telefonlarının, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen Pegasus yazılımıyla hacklendiği ortaya çıkmıştı.
PİS lideri Jaroslaw Kaczynski, "Pegasus"un satın alındığını kabul ederek birçok ülkenin gizli servisleri tarafından suç ve yolsuzlukla mücadelede kullanıldığını belirttiği yazılım için "Polonya servislerinde bu tür yazılımların olmaması elimizi zayıflatırdı" ifadesini kullanmıştı.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.
Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.
İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.
NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.
Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Bunun yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.
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