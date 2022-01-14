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https://tr.sputniknews.com/20220114/sahte-dolarla-yakalanan-eski-kaymakama-12-yila-kadar-hapis-istemi-1052734320.html
Sahte dolarla yakalanan eski kaymakama 12 yıla kadar hapis istemi
Sahte dolarla yakalanan eski kaymakama 12 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Fatih'te sahte 71 bin 100 dolar ile yakalanan eski Kaymakam Erdoğan Bayrak'ın da arasında bulunduğu üç şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T11:48+0300
2022-01-14T11:48+0300
türkiye
operasyon
polis
kaymakam
sahte para
yakalama
sahte
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Polis, Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında dörtlü ışıklarını yakarak duran araçta şoför Yusuf Arslan'ın panik halde ve tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenerek aracı takibe aldı. Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi. Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.Sahte paradan habersiz olmaları hayatın olağan akışına aykırı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın ifadesinde, paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, şüphelilerin Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi. Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/sahte-dolarla-almanya-yolculugu-istanbul-havalimaninda-son-buldu-1052706521.html
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operasyon, polis, kaymakam, sahte para, yakalama, sahte

Sahte dolarla yakalanan eski kaymakama 12 yıla kadar hapis istemi

11:48 14.01.2022
© İHASahte dolarla yakalanan eski kaymakama 12 yıla kadar hapis istemi
Sahte dolarla yakalanan eski kaymakama 12 yıla kadar hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA
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İstanbul Fatih'te sahte 71 bin 100 dolar ile yakalanan eski Kaymakam Erdoğan Bayrak'ın da arasında bulunduğu üç şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Polis, Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında dörtlü ışıklarını yakarak duran araçta şoför Yusuf Arslan'ın panik halde ve tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenerek aracı takibe aldı.
Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi.
Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi.
Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Sahte paradan habersiz olmaları hayatın olağan akışına aykırı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın ifadesinde, paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, şüphelilerin Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi.
Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.
Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
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