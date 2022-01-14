https://tr.sputniknews.com/20220114/tarim-bakanligindan-son-tuketim-tarihi-yaklasan-gidanin-indirimli-satilmasi-onerisi-1052730733.html

Tarım Bakanlığı'ndan son tüketim tarihi yaklaşan gıdanın indirimli satılması önerisi

Tarım Bakanlığı'ndan son tüketim tarihi yaklaşan gıdanın indirimli satılması önerisi

Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu"nda, tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli satılması... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T10:15+0300

2022-01-14T10:15+0300

2022-01-14T10:16+0300

türkiye

indirim

market

tarım ve orman bakanlığı

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"Müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran" meyve ve sebzelere reyon indirimi uygulanabileceği belirtilen kılavuzda, indirim ile satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi. Kılavuzda, Türkiye'de kişi başına düşen gıda atığının 93 kilogram olduğu, 1 kg kırmızı et üretimi için 15 bin litre, 1 kg domates üretimi için 214 litre su tüketildiği anımsatıldı.Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, marketlerde gıda satışını hızlandırmanın, tercih edilen ilk strateji olduğu vurgulanan kılavuzda, "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir. Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır" denildi. Kılavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını artırmak için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın" önerisinde bulunuldu.

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indirim, market, tarım ve orman bakanlığı