https://tr.sputniknews.com/20220114/youtuber-iklim-degisikligine-dikkat-cekmek-buz-tutmus-gole-daldi-hipotermi-tehlikesi-gecirdi-1052746591.html
YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
‘Deli mi ne?’ olarak bilinen fenomen Fester Abdü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van'daki Zernek Baraj Gölü’ne dalış yaptı. Yanındakilerin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T16:16+0300
2022-01-14T16:16+0300
2022-01-14T16:24+0300
buzul
yaşam
iklim değişikliği
youtuber
fester abdü
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Antalya’da yaşayan ve kamuoyunda ‘Deli mi ne?’ olarak bilinen 28 yaşındaki fenomen Fester Abdü, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı.Van’a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Zernek Baraj Gölü’ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan gölün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma’ uyarılarını dinlemedi.Buzul altında ilerlediİlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı.Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.Ünlü fenomenin o anları ise su altı kamerası ve drone ile havadan görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20190815/sahaya-atlayan-youtuber-saniyede-20-takipci-kaybediyor-1039922557.html
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buzul, iklim değişikliği, youtuber, fester abdü
YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:16 14.01.2022 (güncellendi: 16:24 14.01.2022)
‘Deli mi ne?’ olarak bilinen fenomen Fester Abdü, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van'daki Zernek Baraj Gölü’ne dalış yaptı. Yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma’ uyarılarını dinlemeyen genç fenomen, dalışı sırasında hipotermi tehlikesi geçirdi.
Antalya’da yaşayan ve kamuoyunda ‘Deli mi ne?’ olarak bilinen 28 yaşındaki fenomen Fester Abdü, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı.
Van’a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Zernek Baraj Gölü’ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan gölün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin ‘Seni buzun altında göremeyiz, yapma’ uyarılarını dinlemedi.
Buzul altında ilerledi
İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı.
Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.
Ünlü fenomenin o anları ise su altı kamerası ve drone ile havadan görüntülendi.