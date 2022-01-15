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https://tr.sputniknews.com/20220115/aydinda-sokak-kopekleri-yasli-kadini-hastanelik-etti-1052775564.html
Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T21:54+0300
2022-01-15T21:54+0300
2022-01-15T21:54+0300
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Aydın'ın Söke ilçesinde Çeltikçi mahallesi Adliye yokuşu Barış Yapı Kooperatifi evleri yakınında saat 18.30 sıralarında sokakta yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem, iki köpeğin saldırısına uğradı.Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220115/sehre-inen-ac-kurtlar-kangal-kopegini-parcaladi-1052768956.html
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saldırı, aydın, köpek, söke, yaşlı kadınlar
Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde Çeltikçi mahallesi Adliye yokuşu Barış Yapı Kooperatifi evleri yakınında saat 18.30 sıralarında sokakta yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem, iki köpeğin saldırısına uğradı.
Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.