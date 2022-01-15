Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/aydinda-sokak-kopekleri-yasli-kadini-hastanelik-etti-1052775564.html
Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T21:54+0300
2022-01-15T21:54+0300
türkiye
saldırı
aydın
köpek
söke
yaşlı kadınlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103233/75/1032337570_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_13921f2576b5b2266899a783f2f83ca7.jpg
Aydın'ın Söke ilçesinde Çeltikçi mahallesi Adliye yokuşu Barış Yapı Kooperatifi evleri yakınında saat 18.30 sıralarında sokakta yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem, iki köpeğin saldırısına uğradı.Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220115/sehre-inen-ac-kurtlar-kangal-kopegini-parcaladi-1052768956.html
türkiye
aydın
söke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103233/75/1032337570_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9875d29aaa929af094a5dc0746e7514d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, aydın, köpek, söke, yaşlı kadınlar

Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

21:54 15.01.2022
© AAAcil servis, hastane
Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
Abone ol
Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde Çeltikçi mahallesi Adliye yokuşu Barış Yapı Kooperatifi evleri yakınında saat 18.30 sıralarında sokakta yürüyen 65 yaşındaki Sabriye Erdem, iki köpeğin saldırısına uğradı.
Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.
Şehre inen aç kurtlar, kangal köpeğini parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
TÜRKİYE
Şehre inen aç kurtlar, kangal köpeğini parçaladı
15:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce