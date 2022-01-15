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https://tr.sputniknews.com/20220115/haiti-devlet-baskani-moise-suikastinin-kilit-ismi-jamaikada-yakalandi-1052775980.html
Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının kilit ismi Jamaika’da yakalandı
Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının kilit ismi Jamaika’da yakalandı
Haiti’de geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü suikastın kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T22:13+0300
2022-01-15T22:13+0300
dünya
haiti
suikast
jovenel moise
jamaika
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Geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.Jamaika Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Moise suikastının kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph’in Jamaika’da yakalandığı bildirildi. Joseph'in Jamaika'da nerede yakalandığı hakkında bilgi verilmezken, tutuklamanın suikastı araştıran ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) talebi üzerine olup olmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.Haiti Ulusal Polis Şefi Leon Charles, suikastın ardından Joseph'in komploda kilit bir oyuncu olduğunu belirtmiş, suikast timine silah sağladığını ve toplantılar planladığını iddia etmişti.Moise suikastıMoise, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da Haiti’nin başkenti Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210724/suikast-sonucu-oldurulen-haiti-devlet-baskani-moise-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1045040490.html
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haiti, suikast, jovenel moise, jamaika

Haiti Devlet Başkanı Moise suikastının kilit ismi Jamaika’da yakalandı

22:13 15.01.2022
© REUTERS / Andres Martinez CasaresJovenal Moise
Jovenal Moise - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Andres Martinez Casares
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Haiti’de geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü suikastın kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph, Jamaika’da yakalandı.
Geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Jamaika Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Moise suikastının kilit isimlerinden Haitili eski senatör John Joel Joseph’in Jamaika’da yakalandığı bildirildi.
Joseph'in Jamaika'da nerede yakalandığı hakkında bilgi verilmezken, tutuklamanın suikastı araştıran ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) talebi üzerine olup olmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.
Haiti Ulusal Polis Şefi Leon Charles, suikastın ardından Joseph'in komploda kilit bir oyuncu olduğunu belirtmiş, suikast timine silah sağladığını ve toplantılar planladığını iddia etmişti.

Moise suikastı

Moise, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da Haiti’nin başkenti Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.
Haiti'nin suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise için yoğun protestolar arasında cenaze töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2021
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Suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise için cenaze töreni düzenlendi
24 Temmuz 2021, 03:45
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