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https://tr.sputniknews.com/20220115/ispanyada-turizm-sektorunun-iki-yillik-kaybi-160-milyar-euroyu-gecti-1052770119.html
İspanya'da turizm sektörünün 2 yıllık kaybı 160 milyar euro'yu geçti
İspanya'da turizm sektörünün 2 yıllık kaybı 160 milyar euro'yu geçti
İspanyol ekonomisinin dinamosu olarak bilinen turizm sektörü, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 2 yılda 164 milyar 391 milyon euro'luk kayıp yaşadı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T17:21+0300
2022-01-15T17:22+0300
ekonomi
ispanya
turizm
kayıp
zarar
koronavirüs
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İspanya'da turizm sektörü derneği Exceltur'dan yapılan açıklamada, 2019 yılında turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin 154 milyar 738 milyon euro olduğu hatırlatılarak bu gelirin 2020'de 52 milyar 539 milyon euro'ya, 2021'de ise 88 milyar 546 milyon euro'ya düştüğü belirtildi.Açıklamada, sektördeki 2 yıllık toplam kaybın 164 milyar 391 milyon euro olduğu ifade edildi.İspanyol turizminin 2022'de de 2019 rakamlarına ulaşamayacağı vurgulanan açıklamada, turizm faaliyetlerinin yaratacağı toplam gelirin bu yıl 135 milyar 461 milyon euro (2019'a göre 19 milyar 277 milyon euro daha az) olarak tahmin edildiği kaydedildi.Açıklamada, salgın öncesinde yüzde 12.4 olan turizm sektörünün ülkenin gayrisafi milli hasılasına (GSMH) katkısının salgının başlamasıyla 2020'de yüzde 5.4'e, 2021'de ise yüzde 7.4'e düştüğüne işaret edilerek bunun bugüne kadar görülmemiş bir şey olduğuna dikkat çekildi.Yıllık turizm değerlendirme raporunda turizmin bu yıl GSMH'ye katkısının yüzde 10.5 düzeyinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, iş dünyasının 2019'un ilk çeyreğine kıyasla 2022'de yüzde 33.2'lik bir kayıp beklediğini kaydetti.Raporda, turizm sektörü uzmanlarının, vaka sayılarında hızlı artışa neden olan Omicron varyantının kısa vadede bu yılki turizm sektörüne etkisinin henüz bilinmediğini belirttiği aktarılan açıklamada, 2023 yılı için daha iyimser olunduğu ve 2019 rakamlarına ulaşılabileceği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ispanyada-aralik-enflasyonu-29-yilin-en-yuksegini-gordu-1052741443.html
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ispanya, turizm, kayıp, zarar, koronavirüs

İspanya'da turizm sektörünün 2 yıllık kaybı 160 milyar euro'yu geçti

17:21 15.01.2022 (güncellendi: 17:22 15.01.2022)
© REUTERS / Nacho Doceİspanya - koronavirüs
İspanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Nacho Doce
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İspanyol ekonomisinin dinamosu olarak bilinen turizm sektörü, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 2 yılda 164 milyar 391 milyon euro'luk kayıp yaşadı.
İspanya'da turizm sektörü derneği Exceltur'dan yapılan açıklamada, 2019 yılında turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin 154 milyar 738 milyon euro olduğu hatırlatılarak bu gelirin 2020'de 52 milyar 539 milyon euro'ya, 2021'de ise 88 milyar 546 milyon euro'ya düştüğü belirtildi.
Açıklamada, sektördeki 2 yıllık toplam kaybın 164 milyar 391 milyon euro olduğu ifade edildi.
İspanyol turizminin 2022'de de 2019 rakamlarına ulaşamayacağı vurgulanan açıklamada, turizm faaliyetlerinin yaratacağı toplam gelirin bu yıl 135 milyar 461 milyon euro (2019'a göre 19 milyar 277 milyon euro daha az) olarak tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, salgın öncesinde yüzde 12.4 olan turizm sektörünün ülkenin gayrisafi milli hasılasına (GSMH) katkısının salgının başlamasıyla 2020'de yüzde 5.4'e, 2021'de ise yüzde 7.4'e düştüğüne işaret edilerek bunun bugüne kadar görülmemiş bir şey olduğuna dikkat çekildi.
Yıllık turizm değerlendirme raporunda turizmin bu yıl GSMH'ye katkısının yüzde 10.5 düzeyinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, iş dünyasının 2019'un ilk çeyreğine kıyasla 2022'de yüzde 33.2'lik bir kayıp beklediğini kaydetti.
Raporda, turizm sektörü uzmanlarının, vaka sayılarında hızlı artışa neden olan Omicron varyantının kısa vadede bu yılki turizm sektörüne etkisinin henüz bilinmediğini belirttiği aktarılan açıklamada, 2023 yılı için daha iyimser olunduğu ve 2019 rakamlarına ulaşılabileceği ifade edildi.
İspanya, market, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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