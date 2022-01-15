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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/kazakistan-bassavciligi-siddet-olaylarinda-225-kisi-hayatini-kaybetti-1052774381.html
Kazakistan Başsavcılığı: Şiddet olaylarında 225 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan Başsavcılığı: Şiddet olaylarında 225 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan Başsavcısı Serik Şalabayev, ülkedeki şiddet olayları sırasında 19’u kolluk kuvvetleri mensubu 225 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T20:39+0300
2022-01-15T20:40+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
can kaybı
başsavcılık
şiddet olayları
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Kazakistan Başsavcısı Serik Şalabayev, ülkedeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.Şalabayev, bugünkü basın toplantısında, "Morglara 225 ölü teslim edildi, aralarında 19’u polis ve asker. 3 bin 393’ü kolluk kuvvetleri mensubu 4 bin 353 kişi yaralandı" dedi.Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Asel Artakşinova, 225 kişiden 175’inin sağlık merkezlerinde öldüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/belarus-lideri-lukasenko-kgao-kazakistanda-renkli-devrimin-gerceklesmesine-izin-vermedi-1052769298.html
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kazakistan, can kaybı, başsavcılık, şiddet olayları

Kazakistan Başsavcılığı: Şiddet olaylarında 225 kişi hayatını kaybetti

20:39 15.01.2022 (güncellendi: 20:40 15.01.2022)
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Kazakistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Kazakistan Başsavcısı Serik Şalabayev, ülkedeki şiddet olayları sırasında 19’u kolluk kuvvetleri mensubu 225 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kazakistan Başsavcısı Serik Şalabayev, ülkedeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.
Şalabayev, bugünkü basın toplantısında, "Morglara 225 ölü teslim edildi, aralarında 19’u polis ve asker. 3 bin 393’ü kolluk kuvvetleri mensubu 4 bin 353 kişi yaralandı" dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Asel Artakşinova, 225 kişiden 175’inin sağlık merkezlerinde öldüğünü belirtti.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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