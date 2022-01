https://tr.sputniknews.com/20220115/pandemide-borclanan-esnaf-intihar-etti-1052772672.html

Pandemide borçlanan esnaf intihar etti

Pandemide borçlanan esnaf intihar etti

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, 28 yaşındaki kahvecinin pandemi nedeniyle borçlandığını ve borçlarını ödeyemediği için yaşamına son verdiğini... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T19:03+0300

2022-01-15T19:03+0300

2022-01-15T19:03+0300

türkiye

eskişehir

esnaf

borç

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052772637_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_807a2b8a7e1871792b78954dd72fc897.jpg

Biriken borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 28 yaşındaki Özgür Pehlivan, yaşamına son verdi. Pehlivan’ın cenazesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan Sarısu Kurşunlu Cami’nden kaldırıldı. Gazete Duvar'dan Özge Zaim'e konuşan Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, “Aldığı krediyi çeviremediği için duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış” dedi.‘Her yerden kredi almış'Üyeleri Özgür Pehlivan’ın babadan kalma bir kahvesi olduğunu aktaran Çoban, “Babası uzun yıllar kahvecilik yaptı. Ondan sonra kendi devraldı. Sakarya Caddesi Sıhhiye Kavşağı’nda Sıhhıye Kahvesi vardı. Eskişehir’in en köklü, en güzel kahvelerinden biriydi. Bu pandemi döneminde her kahvecinin, her esnafın olduğu gibi o da sıkıntıya düştü. Bankalardan, esnaf kredi kooperatifinden, türlü yerlerden kredi almış. Bu krediyi çeviremediği için de duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış. Bu konuda çok üzüldük. Tabi ki zamanında geldi odamıza, biz de yardımcı olduk. Bankalardan kredi almasını sağladık. Ama borcu borçla ödediği için faiz batağına düştü. Üzüldük” diye konuştu.Kahveci esnafının açıldığını ama pandemide 18 ay kapalı kaldığı için kahvecilerin zorlandığını dile getiren Çoban, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı: “Piyasada ekonominin de inişli çıkışlı olunca insanlar tedirgin, kahveye geçmiyor. Vakalar Eskişehir’de tavan yaptı. Kahvelerde iş yok. Şu an da para kazanamıyoruz. Hem geçim derdindeyiz hem de geçmişe dönük borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Bu yüzden geçmiş dönemdeki yaralarımız çok derin. Şu andaki kazancımız karnımızı doyurmuyor, yaralarımızı kapatamıyoruz. Borcu borçla kapatıp ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetimizden bizi tatmin etmeyen yardımlar oldu. Bizim beklentilerimiz, faizli borçlarımızın, Bağ-Kur, sigorta gibi kapalı günlerdeki borçlarımızın silinmesi. Esnaf Kredi Kooperatiflerinden aldığımız borçların silinmesi. Acilen de hibe destek kredisi bekliyoruz hükümetimizden.”

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, esnaf, borç, intihar