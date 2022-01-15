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Pandemide borçlanan esnaf intihar etti
Pandemide borçlanan esnaf intihar etti
Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, 28 yaşındaki kahvecinin pandemi nedeniyle borçlandığını ve borçlarını ödeyemediği için yaşamına son verdiğini... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T19:03+0300
2022-01-15T19:03+0300
türkiye
eskişehir
esnaf
borç
intihar
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Biriken borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 28 yaşındaki Özgür Pehlivan, yaşamına son verdi. Pehlivan’ın cenazesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan Sarısu Kurşunlu Cami’nden kaldırıldı. Gazete Duvar'dan Özge Zaim'e konuşan Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, “Aldığı krediyi çeviremediği için duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış” dedi.‘Her yerden kredi almış'Üyeleri Özgür Pehlivan’ın babadan kalma bir kahvesi olduğunu aktaran Çoban, “Babası uzun yıllar kahvecilik yaptı. Ondan sonra kendi devraldı. Sakarya Caddesi Sıhhiye Kavşağı’nda Sıhhıye Kahvesi vardı. Eskişehir’in en köklü, en güzel kahvelerinden biriydi. Bu pandemi döneminde her kahvecinin, her esnafın olduğu gibi o da sıkıntıya düştü. Bankalardan, esnaf kredi kooperatifinden, türlü yerlerden kredi almış. Bu krediyi çeviremediği için de duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış. Bu konuda çok üzüldük. Tabi ki zamanında geldi odamıza, biz de yardımcı olduk. Bankalardan kredi almasını sağladık. Ama borcu borçla ödediği için faiz batağına düştü. Üzüldük” diye konuştu.Kahveci esnafının açıldığını ama pandemide 18 ay kapalı kaldığı için kahvecilerin zorlandığını dile getiren Çoban, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı: “Piyasada ekonominin de inişli çıkışlı olunca insanlar tedirgin, kahveye geçmiyor. Vakalar Eskişehir’de tavan yaptı. Kahvelerde iş yok. Şu an da para kazanamıyoruz. Hem geçim derdindeyiz hem de geçmişe dönük borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Bu yüzden geçmiş dönemdeki yaralarımız çok derin. Şu andaki kazancımız karnımızı doyurmuyor, yaralarımızı kapatamıyoruz. Borcu borçla kapatıp ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetimizden bizi tatmin etmeyen yardımlar oldu. Bizim beklentilerimiz, faizli borçlarımızın, Bağ-Kur, sigorta gibi kapalı günlerdeki borçlarımızın silinmesi. Esnaf Kredi Kooperatiflerinden aldığımız borçların silinmesi. Acilen de hibe destek kredisi bekliyoruz hükümetimizden.”
türkiye
eskişehir
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eskişehir, esnaf, borç, intihar

Pandemide borçlanan esnaf intihar etti

19:03 15.01.2022
© DuvarÖzgür Pehlivan
Özgür Pehlivan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Duvar
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Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, 28 yaşındaki kahvecinin pandemi nedeniyle borçlandığını ve borçlarını ödeyemediği için yaşamına son verdiğini söyledi.
Biriken borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 28 yaşındaki Özgür Pehlivan, yaşamına son verdi. Pehlivan’ın cenazesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan Sarısu Kurşunlu Cami’nden kaldırıldı. Gazete Duvar'dan Özge Zaim'e konuşan Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, “Aldığı krediyi çeviremediği için duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış” dedi.

‘Her yerden kredi almış'

Üyeleri Özgür Pehlivan’ın babadan kalma bir kahvesi olduğunu aktaran Çoban, “Babası uzun yıllar kahvecilik yaptı. Ondan sonra kendi devraldı. Sakarya Caddesi Sıhhiye Kavşağı’nda Sıhhıye Kahvesi vardı. Eskişehir’in en köklü, en güzel kahvelerinden biriydi. Bu pandemi döneminde her kahvecinin, her esnafın olduğu gibi o da sıkıntıya düştü. Bankalardan, esnaf kredi kooperatifinden, türlü yerlerden kredi almış. Bu krediyi çeviremediği için de duyumlarımıza göre bunalıma düşerek kendi canına kıymış. Bu konuda çok üzüldük. Tabi ki zamanında geldi odamıza, biz de yardımcı olduk. Bankalardan kredi almasını sağladık. Ama borcu borçla ödediği için faiz batağına düştü. Üzüldük” diye konuştu.

Kahveci esnafının açıldığını ama pandemide 18 ay kapalı kaldığı için kahvecilerin zorlandığını dile getiren Çoban, hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:

“Piyasada ekonominin de inişli çıkışlı olunca insanlar tedirgin, kahveye geçmiyor. Vakalar Eskişehir’de tavan yaptı. Kahvelerde iş yok. Şu an da para kazanamıyoruz. Hem geçim derdindeyiz hem de geçmişe dönük borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Bu yüzden geçmiş dönemdeki yaralarımız çok derin. Şu andaki kazancımız karnımızı doyurmuyor, yaralarımızı kapatamıyoruz. Borcu borçla kapatıp ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetimizden bizi tatmin etmeyen yardımlar oldu. Bizim beklentilerimiz, faizli borçlarımızın, Bağ-Kur, sigorta gibi kapalı günlerdeki borçlarımızın silinmesi. Esnaf Kredi Kooperatiflerinden aldığımız borçların silinmesi. Acilen de hibe destek kredisi bekliyoruz hükümetimizden.”
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