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Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı
02:34 15.01.2022 (güncellendi: 02:38 15.01.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW517465TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZA YAPINCA ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW517465
Edirne'de ticari taksisiyle kaza yapınca alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
İddialara göre, Edirne'nin Talatpaşa Caddesinde seyir halinde olan taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Bahri Aldemir idaresindeki otomobile çarptı.
Kazadan her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu'nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.
Kazadan her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu'nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.
Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı https://t.co/nyygGh3oJu pic.twitter.com/9K1yHt1s8J— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 14, 2022