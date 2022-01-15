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https://tr.sputniknews.com/20220115/turkiye-uzay-ajansi-milli-uzay-programi-icin-dev-butce-20-bin-lira-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1052776651.html
Türkiye Uzay Ajansı: 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira' iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Türkiye Uzay Ajansı: 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira' iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Türkiye Uzay Ajansı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Milli Uzay Programı'nın 2022 yılı bütçesinin 20 bin lira' olduğu bilgisinin hiçbir şekilde... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T23:01+0300
2022-01-15T23:02+0300
türkiye
resmi gazete
türkiye uzay ajansı
bütçe
milli uzay programı
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira' şeklinde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 15 Ocak 2022 tarihli 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Milli Uzay Programı 1. safha çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği 'iz bedeli' olarak belirlendiği belirtilerek 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarıldığı ifade edildi.Devletin, stratejik önemi büyük uzay projeleri için ihtiyaç duyulan kaynağı gerektiği şekilde sağlamaya muktedir olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2022 yılı için TUA ile alakalı yatırım programında yer alan miktar onaylanmış iken bütçe teknikleriyle ilgili maddeler üzerinden algı yönetimi yapanlara, gazeteciliğin temel prensiplerini hatırlatmak istiyoruz. Gerçek apaçık ortadayken algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan 'Milli Uzay Programı'nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye'nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. TUA, Türkiye'nin uzay liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içinde sürdürmeye devam edecektir."
https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-rusya-turkiyenin-uydularini-denizden-firlatmayi-oneriyor-1052697904.html
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resmi gazete, türkiye uzay ajansı, bütçe, milli uzay programı

Türkiye Uzay Ajansı: 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira' iddiaları gerçeği yansıtmıyor

23:01 15.01.2022 (güncellendi: 23:02 15.01.2022)
© AAMilli Uzay Programı, Türkiye Uzay Ajansı
Milli Uzay Programı, Türkiye Uzay Ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Türkiye Uzay Ajansı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Milli Uzay Programı'nın 2022 yılı bütçesinin 20 bin lira' olduğu bilgisinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira' şeklinde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 15 Ocak 2022 tarihli 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Milli Uzay Programı 1. safha çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği 'iz bedeli' olarak belirlendiği belirtilerek 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarıldığı ifade edildi.
Devletin, stratejik önemi büyük uzay projeleri için ihtiyaç duyulan kaynağı gerektiği şekilde sağlamaya muktedir olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2022 yılı için TUA ile alakalı yatırım programında yer alan miktar onaylanmış iken bütçe teknikleriyle ilgili maddeler üzerinden algı yönetimi yapanlara, gazeteciliğin temel prensiplerini hatırlatmak istiyoruz. Gerçek apaçık ortadayken algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan 'Milli Uzay Programı'nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye'nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. TUA, Türkiye'nin uzay liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içinde sürdürmeye devam edecektir."
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