https://tr.sputniknews.com/20220115/vanda-46-siddetinde-deprem-1052769702.html

Van'da 4.6 şiddetinde deprem

Van'da 4.6 şiddetinde deprem

Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında saat 16.03'te bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T17:03+0300

2022-01-15T17:03+0300

2022-01-15T17:02+0300

türkiye

van

açıklama

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg

Yerin beş kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Kızılca köyü yakınları.İran'da da hissedildiVan, Türkiye-İran sınırında bulunuyor. Deprem sınırın İran tarafında da hissedildi.Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Bingöl'e kadar sokulup Türkiye'nin doğusunda son buluyor.Van'da Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürmüş ve 600'ü aşkın can kaybına yol açmıştı.Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü İran tarafı olarak verdi ve büyüklüğünü de 4.2 açıkladı.

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, açıklama, deprem