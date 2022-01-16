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https://tr.sputniknews.com/20220116/ada-ulkesi-tongada-iletisim-koptu-basbakana-ulasilamiyor-1052782678.html
Ada ülkesi Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor
Ada ülkesi Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T11:51+0300
2022-01-16T11:51+0300
dünya
yeni zelanda
tsunami
tonga
iletişim
jacinda ardern
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Radyo Yeni Zelenda'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesi nedeniyle oluşan tsunaminin etkili olduğu Tonga'daki durumla ilgili açıklama yaptı.Ardern, ellerinde Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, "Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Yeni Zelanda Pasifik Halkları Bakanı Aupito William Sio da Tonga'nın birçok bölgesiyle iletişim kuramadıklarını kaydederek, "Pasifik halkı, daha önce kasırgalar ve fırtınalar yaşayan ve nasıl tepki vereceğini bilen esnek insanlardır" değerlendirmesinde bulundu.Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
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yeni zelanda, tsunami, tonga, iletişim, jacinda ardern

Ada ülkesi Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor

11:51 16.01.2022
© AFP 2021Tonga - yanardağ patlaması
Tonga - yanardağ patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını bildirdi. Ardern, ellerinde Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.
Radyo Yeni Zelenda'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesi nedeniyle oluşan tsunaminin etkili olduğu Tonga'daki durumla ilgili açıklama yaptı.
Ardern, ellerinde Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.
Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, "Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda Pasifik Halkları Bakanı Aupito William Sio da Tonga'nın birçok bölgesiyle iletişim kuramadıklarını kaydederek, "Pasifik halkı, daha önce kasırgalar ve fırtınalar yaşayan ve nasıl tepki vereceğini bilen esnek insanlardır" değerlendirmesinde bulundu.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.
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